Растение скашивали и обрабатывали гербицидами
В Приангарье начался второй этап оперативно-профилактической операции, направленной на выявление и уничтожение посевов наркосодержащих растений «Мак».
По результатам первого этапа, который завершился во второй половине июля, на территории области выявлено свыше трёхсот очагов произрастания дикорастущей конопли на площади почти в тысячу гектаров. Хозяевам участков вынесено около 300 предписаний об уничтожении наркосодержащих растений, а также составлено 7 административных протоколов за неисполнение предписаний.
Например, рядом с селом Урик были ликвидированы поля с дикорастущей коноплей, занимавшие около 20 гектаров, и более 15 гектаров – в Осинском районе. Растение скашивали и обрабатывали гербицидами, чтобы предотвратить дальнейшие его всходы в последующие годы.
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Иркутской области проводятся обучающие семинары и комплексные выезды в муниципальные образования.
Так, перед началом второго этапа, сотрудники УНК, при участии специалистов «Центра профилактики наркомании» и представителей министерства сельского хозяйства Иркутской области, посетили одну из территорий с высокой засорённостью коноплей Марковского муниципального образования.
Межведомственная группа обследовала проблемные территории и проинспектировала работу подрядчика, с которым муниципалитет заключил контракт на обработку земель.
Члены комиссии отметили, что в целом работа по обработке очагов гербицидами прошла успешно. Кроме того, выявлен ряд физических и юридических лиц, чьи земельные участки значительно засорены дикорастущей коноплей. Второй этап операции «Мак» продлится до 10 октября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Больше 300 очагов произрастания конопли выявили в Иркутской области
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