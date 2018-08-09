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Больше 300 очагов произрастания конопли выявили в Иркутской области

Общество, 
Растение скашивали и обрабатывали гербицидами

В Приангарье начался второй этап оперативно-профилактической операции, направленной на выявление и уничтожение посевов наркосодержащих растений «Мак».

По результатам первого этапа, который завершился во второй половине июля, на территории области выявлено свыше трёхсот очагов произрастания дикорастущей конопли на площади почти в тысячу гектаров. Хозяевам участков вынесено около 300 предписаний об уничтожении наркосодержащих растений, а также составлено 7 административных протоколов за неисполнение предписаний.

Например, рядом с селом Урик были ликвидированы поля с дикорастущей коноплей, занимавшие около 20 гектаров, и более 15 гектаров – в Осинском районе. Растение скашивали и обрабатывали гербицидами, чтобы предотвратить дальнейшие его всходы в последующие годы.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Иркутской области проводятся обучающие семинары и комплексные выезды в муниципальные образования.

Так, перед началом второго этапа, сотрудники УНК, при участии специалистов «Центра профилактики наркомании» и представителей министерства сельского хозяйства Иркутской области, посетили одну из территорий с высокой засорённостью коноплей Марковского муниципального образования.

Межведомственная группа обследовала проблемные территории и проинспектировала работу подрядчика, с которым муниципалитет заключил контракт на обработку земель.

Члены комиссии отметили, что в целом работа по обработке очагов гербицидами прошла успешно. Кроме того, выявлен ряд физических и юридических лиц, чьи земельные участки значительно засорены дикорастущей коноплей. Второй этап операции «Мак» продлится до 10 октября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
наркотики
 
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