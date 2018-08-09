Улан-удэнцам предлагают вакансии менеджера и монтажника

14 августа с 10 часов утра центр занятости населения Улан-Удэ проводит мини-ярмарку по вакансиям:

Организаторы приглашают всех желающих по адресу: Улан-Удэ, ул. Цыбикова, 6, центральная секция. Контактный телефон – 41-89-04, 41-89-16, 41-89-20, сообщили в республиканском агентстве занятости населения.

Заработная плата специалистов составит от 20 до 25 тысяч рублей.

Читают сейчас