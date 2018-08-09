Инициативная группа ветеранов лесного хозяйства 8 августа собралась на совещание
В ходе общего собрания обсуждался и был принят Устав Региональной общественной организации «Общество лесоводов Республики Бурятия», председателем избран ветеран лесного хозяйства, заслуженный работник лесного хозяйства республики Голоушкин Алексей Дмитриевич.
Участники встречи обсудили возможности для работы Общества, и определили первостепенные направления. Общество лесоводов республики ставит своей целью способствовать повышению эффективности деятельности работников лесного хозяйства, защищать лес от истощения чрезмерными рубками, содействовать защите леса от пожаров и промышленных выбросов, утвердить в сознании и действиях всех граждан и юридических лиц бережное отношение к лесу как источнику возобновляемых древесных и недревесных ресурсов для многих поколений людей, сохранение и преумножение российской лесоводственной традиции, воспитывать молодёжь, передавать бесценный опыт лесоводов будущим поколениям по сохранению и развитию лесов как основы благоприятной окружающей среды.
Члены созданного Общества лесоводов планирует прорабатывать и выдвигать требования лесоводов и общественности к органам государственной власти и местного самоуправления, взаимодействовать с другими природоохранительными общественными и государственными организациями в республике и стране, рецензировать проекты и предложения предложений, касающихся лесного хозяйства, участвовать в проведении экспертиз и консультаций по вопросам использования, воспроизводства, охраны и защиты леса, сообщает пресс-служба РАЛХ.
В Бурятии создали «Общество лесоводов»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Накануне Дня строителя эксперты проанализировали ситуацию на рынке труда в строительной отрасли города
На праздник можно прийти всей семьёй
Горожане в ходе экскурсий посещают также минеральный источник и музеи
Открытки получены в дар от жительницы столицы Бурятии
Он действовал на территории региона с 3 апреля
Приурочена она к 80-летию районов
Александр Голков дал поручение создать одностраничный сайт для родителей
На встречу пришла семья и друзья автора
Призовой фонд турнира составит 600 тысяч рублей
Мужчины выругался, когда его привлекали за нахождение в нетрезвом виде в вагоне поезда
Воздух прогреется до 29 градусов
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии начали обеспечивать безопасность бригад Улан-Удэнской клинической станции скорой медицинской помощи
Акция по сбору помощи жителям пострадавших районов Забайкальского края была объявлена 24 июля
По состоянию на 12:00 8 августа в Улан-Удэ подключено к горячему водоснабжению более 85% жилого фонда
Теперь Gboard поддерживает больше языков РФ, чем любая другая виртуальная клавиатура