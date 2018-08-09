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В Бурятии создали «Общество лесоводов»

В Бурятии создали «Общество лесоводов»
Общество,  Фото:РАЛХ
Инициативная группа ветеранов лесного хозяйства 8 августа собралась на совещание

В ходе общего собрания обсуждался и был принят Устав Региональной общественной организации «Общество лесоводов Республики Бурятия», председателем избран ветеран лесного хозяйства, заслуженный работник лесного хозяйства республики Голоушкин Алексей Дмитриевич.

Участники встречи обсудили возможности для работы Общества, и определили первостепенные направления. Общество лесоводов республики ставит своей целью способствовать повышению эффективности деятельности работников лесного хозяйства, защищать лес от истощения чрезмерными рубками, содействовать защите леса от пожаров и промышленных выбросов, утвердить в сознании и действиях всех граждан и юридических лиц бережное отношение к лесу как источнику возобновляемых древесных и недревесных ресурсов для многих поколений людей, сохранение и преумножение российской лесоводственной традиции, воспитывать молодёжь, передавать бесценный опыт лесоводов будущим поколениям по сохранению и развитию лесов как основы благоприятной окружающей среды.

Члены созданного Общества лесоводов планирует прорабатывать и выдвигать требования лесоводов и общественности к органам государственной власти и местного самоуправления, взаимодействовать с другими природоохранительными общественными и государственными организациями в республике и стране, рецензировать проекты и предложения предложений, касающихся лесного хозяйства, участвовать в проведении экспертиз и консультаций по вопросам использования, воспроизводства, охраны и защиты леса, сообщает пресс-служба РАЛХ.
лесное хозяйство
 
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