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В иркутском заказнике построили гнёзда редким птицам

В иркутском заказнике построили гнёзда редким птицам
Общество,  Фото:pixabay.com
Если хотя бы одна платформа будет использоваться птицами, то проект будет продолжен

В Тофаларском заказнике впервые реализуется программа восстановления популяции редких пернатых хищников – скопы и белохвостого орлана, занесённых в Красную книгу России. В рамках программы в июле этого года команда российского дистрибьютора при активном участии компаний «Альпиндустрия» и «Евпатор» построила гнёзда для птиц. 
 
Автор идеи, руководитель Тофаларского заказника Владимир Богатырь рассказал, что в прежние годы наблюдал гнездование скопы на территории заказника, однако в одном случае старый кедр с гнездом рухнул в озеро, а в другом – гнездо сползло с развилки, и скопы улетели гнездиться в другое место. 

- Места для строительства выбирались очень тщательно с учётом кормовой базы и удобного расположения. Также мы построили гнёзда для белохвостого орлана, - уточнил он. 
 
Скопы обычно гнездятся на самой верхушке обломанного ствола дерева на высоте около 25 метров. Размер гнезда – около 1х1 м. Гнёзда белохвостых орланов больше – 1,2 х 1,2 м, располагаются на развилке ветвей дерева. Итоговый вес одного гнезда доходил до 25 килограммов. 
 
На Агульском озере волонтёры-арбористы Виктор Савельев и Владимир Акимов вместе с госинспекторами заказника соорудили в разных местах 4 платформы. 

Потом они перебрались на Медвежье озеро. Инспекторы заказника помогли забросить снаряжение в этот труднодоступный участок заказника (высота озера 1400 м над уровнем моря), затем волонтёрам пришлось идти по тайге через перевал, 12 км в одну сторону. На Медвежьем озере построили ещё два гнезда: одно для скопы, другое - для орлана. На обратном пути на стрелке рек Орзагай и Гнилой Орзагай построили ещё одно гнездо для скопы. А последнее поставили прямо на «входе» в заказник - на стрелке Большого и Малого Агулов. Всего получилось 8 гнёзд. 
 
Теперь в Тофаларском заказнике ждут весны и прибытия пернатых новосёлов. Если хотя бы одна платформа будет использоваться птицами, то проект будет продолжен, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». 
птицы
 
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