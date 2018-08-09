В иркутском заказнике построили гнёзда редким птицам



Автор идеи, руководитель Тофаларского заказника Владимир Богатырь рассказал, что в прежние годы наблюдал гнездование скопы на территории заказника, однако в одном случае старый кедр с гнездом рухнул в озеро, а в другом – гнездо сползло с развилки, и скопы улетели гнездиться в другое место.



- Места для строительства выбирались очень тщательно с учётом кормовой базы и удобного расположения. Также мы построили гнёзда для белохвостого орлана, - уточнил он.



Скопы обычно гнездятся на самой верхушке обломанного ствола дерева на высоте около 25 метров. Размер гнезда – около 1х1 м. Гнёзда белохвостых орланов больше – 1,2 х 1,2 м, располагаются на развилке ветвей дерева. Итоговый вес одного гнезда доходил до 25 килограммов.



На Агульском озере волонтёры-арбористы Виктор Савельев и Владимир Акимов вместе с госинспекторами заказника соорудили в разных местах 4 платформы.



Потом они перебрались на Медвежье озеро. Инспекторы заказника помогли забросить снаряжение в этот труднодоступный участок заказника (высота озера 1400 м над уровнем моря), затем волонтёрам пришлось идти по тайге через перевал, 12 км в одну сторону. На Медвежьем озере построили ещё два гнезда: одно для скопы, другое - для орлана. На обратном пути на стрелке рек Орзагай и Гнилой Орзагай построили ещё одно гнездо для скопы. А последнее поставили прямо на «входе» в заказник - на стрелке Большого и Малого Агулов. Всего получилось 8 гнёзд.



Теперь в Тофаларском заказнике ждут весны и прибытия пернатых новосёлов. Если хотя бы одна платформа будет использоваться птицами, то проект будет продолжен, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



В Тофаларском заказнике впервые реализуется программа восстановления популяции редких пернатых хищников – скопы и белохвостого орлана, занесённых в Красную книгу России. В рамках программы в июле этого года команда российского дистрибьютора при активном участии компаний «Альпиндустрия» и «Евпатор» построила гнёзда для птиц.