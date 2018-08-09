Выставка старинных открыток открылась в Улан-Удэ



К старейшему профессиональному празднику – Дню железнодорожника, приурочена необычная выставка, подготовленная сотрудниками Национальной библиотеки Бурятии – «Кругобайкальская железная дорога в открытках».



- Открытки – настоящая летопись, подлинные документы эпохи, ценный исторический материал. В фонде отдела редких и ценных книг хранится небольшая коллекция старинных открыток, полученных в дар от жительницы Улан-Удэ, пенсионерки Анны Федоровны Пушкиной, с фотографиями отдельных видов Забайкальской и Кругобайкальской железных дорог, Алтая, города Ново-Николаевска, - рассказали в пресс-службе библиотеки.



О самой дарительнице, к сожалению, мало что известно. Анна Федоровна - историк по образованию. Родилась в 1910 году в Твери. Детство прошло в Рыбинске. Окончила Томский учительский институт, работала в Томске в редакции газеты «Красное знамя». Её отец был железнодорожником, коллекционировал почтовые открытки, связанные, вероятно, с местами, где он работал. И эти открытки являлись частью его личной коллекции.



Почтовые открытки с видами Кругобайкальской дороги все нумерованные, поэтому можно сказать, что комплект неполный, в наличии 9 открыток: № 1-№3, №5, №8, №9, №11-12, №14. На оборотной - адресной - стороне открытки имеются сведения об издательстве и авторах фотографии: издательство контрагентства Ц.И.К.С.Р. и К.Д., фототипии Шерер, Набгольц и К˚.



Полиграфическая фирма «Шерер, Набгольц и К˚», основанная в 1860 году в Москве швейцарскими поданными Мартыном Николаевичем Шерером и Георгием Николаевичем Набгольцем, в 1871 году перешла в собственность Альберта Ивановича Мея. В 1870-х годах это была единственная в России фототипия. Она не только выполняла заказы многих издателей, но и сама выпускала почтовые открытки, видовые альбомы, а также воспроизводила фотографии. В 1894 году министерством внутренних дел, в состав которого входило Главное почтово-телеграфное управление, были разрешены «бланки открытых писем частного изготовления» при условии, что оформление адресной стороны будет соответствовать бланкам государственной почты. Начиная с этого года фирма «Шерер, Набгольц и К˚», занялась изданием открытых писем с видами Москвы, а затем и других городов России. На рубеже веков фирма «Шерер, Набгольц и К˚» стала самым большим заведением по изданию тематических открытых писем в стране.



Название «Кругобайкальская железная дорога» относится к отрезку, огибающему южную оконечность озера Байкал, протяжённостью 84 км. Эта уникальная железнодорожная ветка была создана в начале XX века и сегодня является архитектурно–ландшафтным заповедником. Здесь было построено 40 тоннелей сквозь скалы и 16 галерей, а также мосты и виадуки. Выставка почтовых открыток дополнена книгами и приложением к иркутской газете «Резонанс» за1993 год, которые посвящены истории строительства КБЖД и содержат фотоиллюстрации отдельных участков дороги.



Экспозиция будет работать до 31 августа.

