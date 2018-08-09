В Забайкалье отменён особый противопожарный режим

Он действовал на территории региона с 3 апреля
В связи со стабилизацией пожарной обстановки и снижением класса опасности по условиям погоды в Забайкальском крае с 9 августа отменён особый противопожарный режим. Соответствующий документ подписан губернатором Забайкальского края Натальей Ждановой.
По словам специалистов департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности, ранее класс пожарной опасности не был снижен в связи с невозможностью спрогнозировать развитие метеорологической обстановки.
- При этом существовала вероятность ухудшения пожароопасной обстановки на территории края после окончания действия циклона и повышения рисков горимости, - отметили в ведомстве.
Напомним, особый противопожарный режим действовал на территории региона с 3 апреля. В период пожароопасного сезона запрещается посещение лесов, проведение работы с открытым огнём: разведение костров, выжигание сухой травы на земельных и дачных участках, сообщает пресс-служба правительства края.
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