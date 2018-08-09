Молодые мамы встретилась с мэром Улан-Удэ



8 августа мэр Улан-Удэ Александр Голков провёл традиционный приём граждан по личным вопросам. Вопросы горожан, обратившихся к мэру, касались проведения водопровода и канализации к домам по улицам Моховая и Шаляпина, строительства многоквартирных домов в центральной части города и предоставления мест в дошкольные учреждения.



Инициативная группа родителей обратились к главе города с просьбой решить вопрос о предоставлении мест в детские сады, помочь молодым мамам организовать семейные группы.



- На все поступившие вопросы Александр Голков дал обстоятельные ответы и рекомендации, - сообщает управление по информационной политике города.



По инициативе Александра Голкова на официальном сайте органов местного самоуправления города будет создан лендинг (одностраничный сайт) по поддержке молодых мам, где будет размещаться вся необходимая информация для родителей, связанная с образованием и воспитанием детей, о деятельности муниципальных и частных образовательных учреждениях, о работе семейных групп, кружков, секций и т.п. Все предложение от инициативной группы при разработке ресурса будут учтены.



Также было принято решение о разработке Комитетом по образованию дополнительного механизма своевременного оповещения родителей, чьи дети получили путёвку в детский сад. Для родителей, желающих открыть семейные группы, будут проведены специальные обучающие семинары.



По вопросу повышения оплаты в субсидированных частных детских садах Комитету по образованию было рекомендовано провести собрание директоров частных образовательных учреждений для выяснения данных обстоятельств.



Все поступившие обращения были выслушаны и поставлены на контроль, заключили в мэрии.

