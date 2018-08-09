Жителя Бурятии оштрафовали за оскорбление полицейского

Мужчины выругался, когда его привлекали за нахождение в нетрезвом виде в вагоне поезда



Прокуратурой Кабанского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города Бабушкин, оскорбившего полицейского.



7 марта 2018 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в вагоне скорого поезда сообщением «Красноярск-Абакан», публично унизил полицейского, выругавшись грубой нецензурной бранью. Такая реакция от мужчины последовала после того, как полицейский стал привлекать его к административной ответственности за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте.



Суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

