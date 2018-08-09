В Улан-Удэ тёплая без осадков погода

Воздух прогреется до 29 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра 9 августа по республике ночью без осадков, утром местами туманы, днём по юго-западу дождь, грозы. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 5-10, при грозах до 15 м/с. Температура ночью 7-14, местами по северо-востоку 1-6, днём 24-30, по Прибайкалью и при дожде по юго-западу 18-23 тепла.



В Улан-Удэ без осадков, утром местами туман. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 5-10 м/с. Температура ночью 10-12, днём 27-29 тепла.

