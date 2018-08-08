Мобильная клавиатура Google начала поддерживать бурятский язык

Теперь Gboard поддерживает больше языков РФ, чем любая другая виртуальная клавиатура



В мобильной клавиатуре Google появилась поддержка 25 языков России - в Gboard для Android добавили бурятский, сибирско-татарский и талышский языки.



Ранее разработчики обеспечили поддержку ингушского, карачаево-балкарского языков, а также ливвиковского наречия. Как отмечается, теперь Gboard поддерживает больше языков России, чем любая другая виртуальная клавиатура.



- В России говорят на нескольких десятков языков, помимо русского. Их носителям часто бывает сложно печатать на родном языке на мобильных устройствах, особенно, если эти устройства поддерживают только русский. Во многих таких языках используются, например, дополнительные кириллические символы, которых нет в стандартной раскладке, - уточнил технический менеджер программы Даан ван Эш.



Кроме того, существует ряд функций, которые облегчают набор текста, сообщает ТАСС.



- Например, автоматическое исправление опечаток или подсказка следующего слова. Эти функции также не работали для этих языков до недавнего времени, - добавил Даан ван Эш.

