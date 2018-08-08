По состоянию на 12:00 8 августа в Улан-Удэ подключено к горячему водоснабжению более 85% жилого фонда
После планового останова Улан-Удэнской ТЭЦ-1 с 6 августаначато восстановление подачи горячего водоснабжения потребителям столицы Республики. В настоящее время из 2133 потребителей, запитанных от ТЭЦ-1 подключены к системе – 1741, по оставшимся 392 объектам: жилые дома и юридические лица, силами сотрудников филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» продолжается устранение повреждений на трубопроводах и наладка гидравлического режима. Также на 8 участках тепловых сетей ведутся капитальные ремонты по замене и реконструкции оборудования.
В связи с этим под ограничение ГВС попали 326 жилых дома.
«ТГК-14» обращается к улан-удэнцам с просьбой обо всех обнаруженных повреждениях на теплосетях, а также по вопросам проведения ремонтных работ обращаться в Диспетчерскую службу «ТГК-14» по телефонам: 46-69-35, 46-69-37 или в районы эксплуатации по следующим телефонам: Железнодорожный район - 45-31-77, Октябрьский - 33-65-22 и Советский - 21-59-52, сообщает пресс-служба ПАО «ТГК-14».
В Улан-Удэ почти 400 объектов остаются без горячей воды
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии начали обеспечивать безопасность бригад Улан-Удэнской клинической станции скорой медицинской помощи
Акция по сбору помощи жителям пострадавших районов Забайкальского края была объявлена 24 июля
По состоянию на 12:00 8 августа в Улан-Удэ подключено к горячему водоснабжению более 85% жилого фонда
Теперь Gboard поддерживает больше языков РФ, чем любая другая виртуальная клавиатура
I межрегиональный форум активистов донорского движения «Волонтеры донорства» пройдет на Ольхоне 9-13 августа в рамках проекта «Я – молодой донор»
Призовой фонд турнира составит 600 000 рублей
Они помогали учреждению «Заповедное Подлеморье» в обустройстве эколого-познавательных троп
Лётчики провели воздушные бои как в паре, так и поочерёдно вступали в воздушную дуэль
В фестивале будут участвовать ленты из самых разных стран
Туристов предупредили об опасности
Во время акции было собрано более 80 мешков бытового мусора
Победители будут награждаться денежными призами, подарками, медалями, грамотами
В конце 80-х годов он начал выращивать в республике арбузы, а после – и различные овощи
Вход на их территорию может стать платным
Для участников проведут лекции и викторины