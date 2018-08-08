В Улан-Удэ почти 400 объектов остаются без горячей воды

По состоянию на 12:00 8 августа в Улан-Удэ подключено к горячему водоснабжению более 85% жилого фонда



После планового останова Улан-Удэнской ТЭЦ-1 с 6 августаначато восстановление подачи горячего водоснабжения потребителям столицы Республики. В настоящее время из 2133 потребителей, запитанных от ТЭЦ-1 подключены к системе – 1741, по оставшимся 392 объектам: жилые дома и юридические лица, силами сотрудников филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» продолжается устранение повреждений на трубопроводах и наладка гидравлического режима. Также на 8 участках тепловых сетей ведутся капитальные ремонты по замене и реконструкции оборудования.



В связи с этим под ограничение ГВС попали 326 жилых дома.



«ТГК-14» обращается к улан-удэнцам с просьбой обо всех обнаруженных повреждениях на теплосетях, а также по вопросам проведения ремонтных работ обращаться в Диспетчерскую службу «ТГК-14» по телефонам: 46-69-35, 46-69-37 или в районы эксплуатации по следующим телефонам: Железнодорожный район - 45-31-77, Октябрьский - 33-65-22 и Советский - 21-59-52, сообщает пресс-служба ПАО «ТГК-14».

