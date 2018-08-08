«Волонтёры донорства» соберутся на Байкале

I межрегиональный форум активистов донорского движения «Волонтеры донорства» пройдет на Ольхоне 9-13 августа в рамках проекта «Я – молодой донор»



Проект реализуется в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае иркутским комитетом «Российского союза молодежи» совместно со Службой крови на средства гранта Президента России. Об этом сообщил министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов.



- В форуме примут участие 200 волонтеров и активистов донорского движения, доноры и сотрудники станций переливания крови, – рассказал министр. – Жить они будут в поселке Харанцы в палаточном лагере «Содружество».



Целью форума является создание первой межрегиональной площадки для взаимодействия, обучения, обмена опытом и планирования новых проектов в области развития донорского движения между донорами, волонтерами и сотрудниками станций переливания крови, создания системы подготовки молодежного актива для реализации донорских проектов. В программе форума - проектирование в группах, лекции приглашенных специалистов, экологические уборки, туристические и развлекательные мероприятия, сообщает пресс-служба областного правительства.



- «Российский союз молодежи» занимается пропагандой донорства уже десять лет, - подчеркнул Александр Попов. – Благодаря этой кропотливой работе молодых доноров в возрасте до 30 лет становится все больше и больше, молодежь сознательно принимает решение стать донорами крови. Это решение огромной важности, ведь оно может спасти жизнь – самое дорогое, что есть у человека.

