Призовой фонд турнира составит 600 000 рублей
Межрегиональный турнир по бурятской национальной борьбе памяти мастера спорта СССР, первого бурятского чемпиона РСФСР по вольной борьбе Михаила Елбаскина пройдёт в Ольхонском районе в бухте «Сохтор» с 10 по 12 августа.
Планируется, что в соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из Иркутской области, Забайкальского края, республик Бурятия и Саха-Якутия, сообщает министерство спорта и молодёжной политики республики.
Юноши 2001 года рождения и младше будут состязаться в пяти весовых категориях: 45, 55, 65, 75 и свыше 75 кг. У мужчин старше 18 лет четыре весовые категории: 65, 75, 95, и свыше 95 кг. Также будет разыграно абсолютное первенство среди всех участников турнира.
Призовой фонд турнира составляет – 600 000 рублей. Абсолютный чемпион турнира среди мужчин получит денежный приз в размере 70 000 рублей, среди юношей – 30 000 рублей. Победителям и призёрам турнира, помимо денежных вознаграждений также учреждены специальные призы.
Традиционный турнир по вольной борьбе на призы Елбаскина проходил на его родине с 1996 по 2001 годы. Гостями турнира были такие именитые спортсмены, как Борис Лагутин - двукратный Олимпийский чемпион по боксу, Баранников Великтон - серебряный призёр Олимпийских игр в Токио.
Турнир дал старт спортивной карьере многим именитым на сегодняшний день чемпионам. Богомоев Александр - трёхкратный чемпион России, чемпион Европейских игр, обладатель кубка мира, Кожевников Григорий - Олимпийский чемпион Сурдолимпийских игр, чемпион Европы, бронзовый призёр чемпионата мира, заслуженный мастер спорта России, ОмоктуевБаир – четырёхкратный чемпион Европы, чемпион и призёр мировых чемпионатов по боевому самбо, признанный на Всемирных Играх единоборств лучшим принимали участие в турнире.
Борцы почтят память первого бурятского чемпиона РСФСР
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