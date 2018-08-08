08 Августа

07 Августа

Популярное

Борцы почтят память первого бурятского чемпиона РСФСР

Общество, 
Призовой фонд турнира составит 600 000 рублей

Межрегиональный турнир по бурятской национальной борьбе памяти мастера спорта СССР, первого бурятского чемпиона РСФСР по вольной борьбе Михаила Елбаскина пройдёт в Ольхонском районе в бухте «Сохтор» с 10 по 12 августа.

Планируется, что в соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из Иркутской области, Забайкальского края, республик Бурятия и Саха-Якутия, сообщает министерство спорта и молодёжной политики республики.

Юноши 2001 года рождения и младше будут состязаться в пяти весовых категориях: 45, 55, 65, 75 и свыше 75 кг. У мужчин старше 18 лет четыре весовые категории: 65, 75, 95, и свыше 95 кг. Также будет разыграно абсолютное первенство среди всех участников турнира.

Призовой фонд турнира составляет – 600 000 рублей. Абсолютный чемпион турнира среди мужчин получит денежный приз в размере 70 000 рублей, среди юношей – 30 000 рублей. Победителям и призёрам турнира, помимо денежных вознаграждений также учреждены специальные призы.
Традиционный турнир по вольной борьбе на призы Елбаскина проходил на его родине с 1996 по 2001 годы. Гостями турнира были такие именитые спортсмены, как Борис Лагутин - двукратный Олимпийский чемпион по боксу, Баранников Великтон - серебряный призёр Олимпийских игр в Токио.
Турнир дал старт спортивной карьере многим именитым на сегодняшний день чемпионам. Богомоев Александр - трёхкратный чемпион России, чемпион Европейских игр, обладатель кубка мира, Кожевников Григорий - Олимпийский чемпион Сурдолимпийских игр, чемпион Европы, бронзовый призёр чемпионата мира, заслуженный мастер спорта России, ОмоктуевБаир – четырёхкратный чемпион Европы, чемпион и призёр мировых чемпионатов по боевому самбо, признанный на Всемирных Играх единоборств лучшим принимали участие в турнире.
спорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Мобильная клавиатура Google начала поддерживать бурятский язык
Общество, 08.08.2018
Теперь Gboard поддерживает больше языков РФ, чем любая другая виртуальная клавиатура
«Волонтёры донорства» соберутся на Байкале
Общество, 08.08.2018
I межрегиональный форум активистов донорского движения «Волонтеры донорства» пройдет на Ольхоне 9-13 августа в рамках проекта «Я – молодой донор»
Борцы почтят память первого бурятского чемпиона РСФСР
Общество, 08.08.2018
Призовой фонд турнира составит 600 000 рублей
Волонтёры из Латвии и Белоруссии побывали на Байкале
Волонтёры из Латвии и Белоруссии побывали на Байкале
Общество, 08.08.2018
Они помогали учреждению «Заповедное Подлеморье» в обустройстве эколого-познавательных троп
В схватку с условным противником вступили истребители в Забайкалье
Общество, 08.08.2018
Лётчики провели воздушные бои как в паре, так и поочерёдно вступали в воздушную дуэль
В Иркутске объявлен шорт-лист Байкальского кинофестиваля
В Иркутске объявлен шорт-лист Байкальского кинофестиваля
Общество, 08.08.2018
В фестивале будут участвовать ленты из самых разных стран
В горах Иркутской области ожидаются грозы и ливни
В горах Иркутской области ожидаются грозы и ливни
Общество, 08.08.2018
Туристов предупредили об опасности
В Бурятии лесники убрались на берегу Байкала
В Бурятии лесники убрались на берегу Байкала
Общество, 08.08.2018
Во время акции было собрано более 80 мешков бытового мусора
В Улан-Удэ пройдёт мотокросс
В Улан-Удэ пройдёт мотокросс
Общество, 08.08.2018
Победители будут награждаться денежными призами, подарками, медалями, грамотами
Как спортсмен из Узбекистана стал фермером в Бурятии
Как спортсмен из Узбекистана стал фермером в Бурятии
Общество, 08.08.2018
В конце 80-х годов он начал выращивать в республике арбузы, а после – и различные овощи
Заповедники Красноярска станут нацпарками
Заповедники Красноярска станут нацпарками
Общество, 08.08.2018
Вход на их территорию может стать платным
В Улан-Удэ пройдёт слёт «Трезвение - путь к спасению»
В Улан-Удэ пройдёт слёт «Трезвение - путь к спасению»
Общество, 08.08.2018
Для участников проведут лекции и викторины
200 пар поженились в день «всех восьмёрок» в Иркутской области
200 пар поженились в день «всех восьмёрок» в Иркутской области
Общество, 08.08.2018
Влюблённые специально ждали эту дату и подавали заявления заранее
В Бурятии детей учили тушить лесные пожары
В Бурятии детей учили тушить лесные пожары
Общество, 08.08.2018
Они надевали ранцевые огнетушители и работали с инструментами

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровые инженеры Бурятии: как выбрать?
31.07.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Загрузка...
^