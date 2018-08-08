Борцы почтят память первого бурятского чемпиона РСФСР

Призовой фонд турнира составит 600 000 рублей



Межрегиональный турнир по бурятской национальной борьбе памяти мастера спорта СССР, первого бурятского чемпиона РСФСР по вольной борьбе Михаила Елбаскина пройдёт в Ольхонском районе в бухте «Сохтор» с 10 по 12 августа.



Планируется, что в соревнованиях примут участие более 500 спортсменов из Иркутской области, Забайкальского края, республик Бурятия и Саха-Якутия, сообщает министерство спорта и молодёжной политики республики.



Юноши 2001 года рождения и младше будут состязаться в пяти весовых категориях: 45, 55, 65, 75 и свыше 75 кг. У мужчин старше 18 лет четыре весовые категории: 65, 75, 95, и свыше 95 кг. Также будет разыграно абсолютное первенство среди всех участников турнира.



Призовой фонд турнира составляет – 600 000 рублей. Абсолютный чемпион турнира среди мужчин получит денежный приз в размере 70 000 рублей, среди юношей – 30 000 рублей. Победителям и призёрам турнира, помимо денежных вознаграждений также учреждены специальные призы.

Традиционный турнир по вольной борьбе на призы Елбаскина проходил на его родине с 1996 по 2001 годы. Гостями турнира были такие именитые спортсмены, как Борис Лагутин - двукратный Олимпийский чемпион по боксу, Баранников Великтон - серебряный призёр Олимпийских игр в Токио.

Турнир дал старт спортивной карьере многим именитым на сегодняшний день чемпионам. Богомоев Александр - трёхкратный чемпион России, чемпион Европейских игр, обладатель кубка мира, Кожевников Григорий - Олимпийский чемпион Сурдолимпийских игр, чемпион Европы, бронзовый призёр чемпионата мира, заслуженный мастер спорта России, ОмоктуевБаир – четырёхкратный чемпион Европы, чемпион и призёр мировых чемпионатов по боевому самбо, признанный на Всемирных Играх единоборств лучшим принимали участие в турнире.

