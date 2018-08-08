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Волонтёры из Латвии и Белоруссии побывали на Байкале

Волонтёры из Латвии и Белоруссии побывали на Байкале
Общество, 
Они помогали учреждению «Заповедное Подлеморье» в обустройстве эколого-познавательных троп

Эколого-просветительский лагерь Русского географического общества на территориях Баргузинского заповедника и Забайкальского национального парка завершил свою работу. В проекте приняли участие волонтёры из разных регионов России, а также из Латвии и Белоруссии.

В течение двух недель участники проекта помогали сотрудникам особо охраняемой природной территории в обустройстве эколого-познавательных троп. Так, добровольцы облагораживали тропы на перешейке полуострова Святой Нос, проводили ремонтные работы и уборку территорий экотропы «Шумилиха» в Баргузинском заповеднике. А в Забайкальском национальном парке волонтёры строили деревянный настил для инвалидов-колясочников.

Для ребят была подготовлена насыщенная культурная программа – походы и экскурсии. Юноши и девушки поднялись на высшую точку полуострова Святой Нос – гору Маркова (1877 метров). Также были организованы встреча с волонтёрами проекта «Большая Байкальская тропа» и поездка в Давшинскую бухту, откуда открывается живописный вид на озеро Байкал и два мыса: Валукан и Немнянда, сообщает пресс-служба Русского географического общества.

Справка:

Баргузинский государственный природный биосферный заповедник был основан 11 января 1917 года. Он является одним из старейших заповедников в России. Располагается в Бурятии на западных склонах Баргузинского хребта, также включает часть акватории Байкала. Забайкальский национальный парк был основан 12 сентября 1986 года. Он расположен на восточном берегу озера Байкал, около Баргузинского заповедника. С сентября 2011 года на базе Баргузинского заповедника и Забайкальского национального парка было образовано ФБГУ «Заповедное Подлеморье».
волонтеры Байкал
 
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