В схватку с условным противником вступили истребители в Забайкалье

Лётчики провели воздушные бои как в паре, так и поочерёдно вступали в воздушную дуэль
В Забайкальском крае состоялось летно-тактическое учение с летчиками истребительной авиации Восточного военного округа по ведению воздушного боя.
В ходе практической части учения лётчики истребителей Су-30СМ отработали задачи по охране воздушного пространства.
Лётчики провели воздушную разведку, обнаружив условных нарушителей, в роли которых выступила пара Су-30СМ, осуществили воздушные маневры, направленные на перехват и уничтожение «противника».
Особое внимание было уделено технике пилотирования истребителей, с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах, а также уходу из-под удара авиации «противника».
Лётчики провели воздушные бои как в паре, так и поочерёдно вступали в воздушную дуэль.
Отдельным полётным заданием для каждого экипажа стало выполнение фигур сложного пилотажа, сообщает пресс-служба ВВО.
Они помогали учреждению «Заповедное Подлеморье» в обустройстве эколого-познавательных троп
Лётчики провели воздушные бои как в паре, так и поочерёдно вступали в воздушную дуэль
В фестивале будут участвовать ленты из самых разных стран
Туристов предупредили об опасности
Во время акции было собрано более 80 мешков бытового мусора
Победители будут награждаться денежными призами, подарками, медалями, грамотами
В конце 80-х годов он начал выращивать в республике арбузы, а после – и различные овощи
Вход на их территорию может стать платным
Для участников проведут лекции и викторины
Влюблённые специально ждали эту дату и подавали заявления заранее
Они надевали ранцевые огнетушители и работали с инструментами
Он собрал около 100 шаманов
Молодожёнам пожелали счастливой семейной жизни
Игры продлятся два дня
Старт этапа назначен на 12 часов 9 августа