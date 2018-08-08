В схватку с условным противником вступили истребители в Забайкалье

Лётчики провели воздушные бои как в паре, так и поочерёдно вступали в воздушную дуэль







В Забайкальском крае состоялось летно-тактическое учение с летчиками истребительной авиации Восточного военного округа по ведению воздушного боя.В ходе практической части учения лётчики истребителей Су-30СМ отработали задачи по охране воздушного пространства.Лётчики провели воздушную разведку, обнаружив условных нарушителей, в роли которых выступила пара Су-30СМ, осуществили воздушные маневры, направленные на перехват и уничтожение «противника».Особое внимание было уделено технике пилотирования истребителей, с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах, а также уходу из-под удара авиации «противника».Лётчики провели воздушные бои как в паре, так и поочерёдно вступали в воздушную дуэль.Отдельным полётным заданием для каждого экипажа стало выполнение фигур сложного пилотажа, сообщает пресс-служба ВВО.