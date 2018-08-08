В Иркутске объявлен шорт-лист Байкальского кинофестиваля

В фестивале будут участвовать ленты из самых разных стран
Сформирована конкурсная программа XVII Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени Распутина в номинациях «Игровой фильм» и «Социально-экологический ролик». Фестиваль пройдёт в Иркутске с 21 по 25 сентября.
Шорт-лист в номинации «Игровой фильм»:
1. «Красный сад» (Азербайджан, режиссер Салими Мирбала Сейидаскер оглы)
2. «Птицы с большими крыльями» (Индия, режиссер Бихукумар Дамодаран)
3. «Чужестранка» (Бразилия, режиссер Эдсон Лемос Акатой)
4. «Озеро героев» (Россия, режиссер Анна Протоковило)
5. «Зерно» (Турция, режиссер Семих Капланоглу)
Шорт-лист в номинации «Социально-экологический ролик»:
1. «Байкал-Тотем» (Россия, режиссер Юрий Дорохин)
2. «Big буууум» (Россия, режиссер Марат Нариманов)
3. «Еноты-барабанщики сортируют мусор» (Белоруссия, режиссер Андрей Левкович)
4. «Еноты на мусоровозе» (Белоруссия, режиссер Андрей Левкович)
5. «Медвежонок» (Россия, режиссер Антон Черенков)
6. «Пчелы-роботы» (Германия, производство Greenpeace)
7. «День Земли: протяни Планете руку» (Чехия, производство Greenpeace)
8. «Концерт Людовико Эйнауди в Арктике» (Норвегия, производство Greenpeace)
9. «Мир будущего» (Россия/Осетия, режиссер Бэла Накусова)
10. «#год экологии» (Россия, режиссер Юрий Шарыпкин)
11. «ЭкологиЯ» (Россия, режиссер Анастасия Еловская)
12. «Принцип Фрейза» (Россия, режиссер Александр Зубков)
13. «Белый медведь» (Россия, режиссер Ксения Симонова)
14. «Что такое экослед?» (Россия, производство WWF)
15. «Гордиться – не значит помогать» (Россия, производство WWF)
16. «Лучше не сори» (Россия, режиссер Дмитрий Багин)
17. «ECOLOGY: KIDS» (Россия, режиссер Лилия Шаповалова)
«Игровой фильм» и «Социально-экологический ролик» – новые номинации, пополнившие в этом году конкурсную программу фестиваля, сообщает пресс-служба Минкультуры Иркутской области.
Справка:
Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Распутина учреждён Союзом кинематографистов России и Иркутским областным отделением Союза кинематографистов России. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры России, правительства Иркутской области, Союза кинематографистов России в Иркутске с 1999 года. С 2015 года фестиваль носит имя писателя Валентина Григорьевича Распутина.
Они помогали учреждению «Заповедное Подлеморье» в обустройстве эколого-познавательных троп
Лётчики провели воздушные бои как в паре, так и поочерёдно вступали в воздушную дуэль
В фестивале будут участвовать ленты из самых разных стран
Туристов предупредили об опасности
Во время акции было собрано более 80 мешков бытового мусора
Победители будут награждаться денежными призами, подарками, медалями, грамотами
В конце 80-х годов он начал выращивать в республике арбузы, а после – и различные овощи
Вход на их территорию может стать платным
Для участников проведут лекции и викторины
Влюблённые специально ждали эту дату и подавали заявления заранее
Они надевали ранцевые огнетушители и работали с инструментами
Он собрал около 100 шаманов
Молодожёнам пожелали счастливой семейной жизни
Игры продлятся два дня
Старт этапа назначен на 12 часов 9 августа