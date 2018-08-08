В Иркутске объявлен шорт-лист Байкальского кинофестиваля

В фестивале будут участвовать ленты из самых разных стран





Сформирована конкурсная программа XVII Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени Распутина в номинациях «Игровой фильм» и «Социально-экологический ролик». Фестиваль пройдёт в Иркутске с 21 по 25 сентября.







Шорт-лист в номинации «Игровой фильм»:





Шорт-лист в номинации «Социально-экологический ролик»:





5. «Медвежонок» (Россия, режиссер Антон Черенков)





9. «Мир будущего» (Россия/Осетия, режиссер Бэла Накусова)





10. «#год экологии» (Россия, режиссер Юрий Шарыпкин)

13. «Белый медведь» (Россия, режиссер Ксения Симонова)





17. «ECOLOGY: KIDS» (Россия, режиссер Лилия Шаповалова)





Справка:







1. «Красный сад» (Азербайджан, режиссер Салими Мирбала Сейидаскер оглы)2. «Птицы с большими крыльями» (Индия, режиссер Бихукумар Дамодаран)3. «Чужестранка» (Бразилия, режиссер Эдсон Лемос Акатой)4. «Озеро героев» (Россия, режиссер Анна Протоковило)5. «Зерно» (Турция, режиссер Семих Капланоглу)1. «Байкал-Тотем» (Россия, режиссер Юрий Дорохин)2. «Big буууум» (Россия, режиссер Марат Нариманов)3. «Еноты-барабанщики сортируют мусор» (Белоруссия, режиссер Андрей Левкович)4. «Еноты на мусоровозе» (Белоруссия, режиссер Андрей Левкович)6. «Пчелы-роботы» (Германия, производство Greenpeace)7. «День Земли: протяни Планете руку» (Чехия, производство Greenpeace)8. «Концерт Людовико Эйнауди в Арктике» (Норвегия, производство Greenpeace)11. «ЭкологиЯ» (Россия, режиссер Анастасия Еловская)12. «Принцип Фрейза» (Россия, режиссер Александр Зубков)14. «Что такое экослед?» (Россия, производство WWF)15. «Гордиться – не значит помогать» (Россия, производство WWF)16. «Лучше не сори» (Россия, режиссер Дмитрий Багин)«Игровой фильм» и «Социально-экологический ролик» – новые номинации, пополнившие в этом году конкурсную программу фестиваля, сообщает пресс-служба Минкультуры Иркутской области.Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Распутина учреждён Союзом кинематографистов России и Иркутским областным отделением Союза кинематографистов России. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры России, правительства Иркутской области, Союза кинематографистов России в Иркутске с 1999 года. С 2015 года фестиваль носит имя писателя Валентина Григорьевича Распутина.