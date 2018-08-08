Туристов предупредили об опасности
По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 9 августа в северных районах при прояснении ожидаются заморозки 0,-2°. В западных и северных районах 9-11 августа ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.
Днём 9 августа местами в горах Восточного Саяна ожидаются сильные дожди, грозы, при грозах возможно усиление северо-западного ветра до 14 м/с.
Планируя путешествие любой сложности, спасатели рекомендуют предварительно ознакомиться с информацией об особенностях выбранного маршрута, его категории сложности и потенциальных рисках.
Кроме того, сотрудники МЧС напоминают об обязанности регистрировать туристические группы и одиночные походы в аварийно-спасательных формированиях региона.
В случае происшествий, вызванных неблагоприятными погодными явлениями, нужно обратиться в единую пожарно-спасательную службу по номеру «101», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
В горах Иркутской области ожидаются грозы и ливни
Общество, Фото:
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