Заповедники Красноярска станут нацпарками

Вход на их территорию может стать платным



Владимир Путин подписал закон об изменении статуса ряда красноярских заповедников. Вход на их территорию может стать платным.



Статус заповедника утратят Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, государственный природный заповедник «Столбы», государственный природный биосферный заповедник «Командорский» и государственный природный заповедник «Гыданский».



На их территории в силу сложившихся обстоятельств имеет место рекреационная и иная деятельность, не соответствующая режиму заповедника, но допустимая в национальном парке, сообщается на сайте президента РФ.

