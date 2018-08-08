Вход на их территорию может стать платным
Владимир Путин подписал закон об изменении статуса ряда красноярских заповедников. Вход на их территорию может стать платным.
Статус заповедника утратят Тебердинский государственный природный биосферный заповедник, государственный природный заповедник «Столбы», государственный природный биосферный заповедник «Командорский» и государственный природный заповедник «Гыданский».
На их территории в силу сложившихся обстоятельств имеет место рекреационная и иная деятельность, не соответствующая режиму заповедника, но допустимая в национальном парке, сообщается на сайте президента РФ.
Заповедники Красноярска станут нацпарками
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вход на их территорию может стать платным
Для участников проведут лекции и викторины
Влюблённые специально ждали эту дату и подавали заявления заранее
Они надевали ранцевые огнетушители и работали с инструментами
Он собрал около 100 шаманов
Молодожёнам пожелали счастливой семейной жизни
Игры продлятся два дня
Старт этапа назначен на 12 часов 9 августа
Выставка наконечников представлена до 13 августа
В детском учреждении прошло выездное мероприятие
Зачем шаманы прижигают людям язык, и для чего шаманизму статус официальной религии
Изъятую продукцию уничтожат
Главный инспектор МВД России проведёт приём граждан
За неделю их доставили на 12 специально оборудованных грузовиках
За два дня акции от мусора очищено более 42 км береговой линии