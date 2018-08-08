В Улан-Удэ пройдёт слёт «Трезвение - путь к спасению»

Для участников проведут лекции и викторины



С 9 по 12 августа на территории Свято-Ильинского прихода посёлок Восточный пройдёт региональный слёт под названием «Трезвение - путь к спасению». Принять участие в мероприятии могут все желающие.



В программе запланированы лекции по воспитанию детей, песенные вечера, мастер - класс по рисованию в технике граттаж, викторины о трезвости, презентация фильма Нины Чащиной «Жажда».



Также можно поучаствовать в викторине «Своя игра», курсах «Школа семейной жизни», весёлых стартах для детей, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской Епархии.

