Для участников проведут лекции и викторины
С 9 по 12 августа на территории Свято-Ильинского прихода посёлок Восточный пройдёт региональный слёт под названием «Трезвение - путь к спасению». Принять участие в мероприятии могут все желающие.
В программе запланированы лекции по воспитанию детей, песенные вечера, мастер - класс по рисованию в технике граттаж, викторины о трезвости, презентация фильма Нины Чащиной «Жажда».
Также можно поучаствовать в викторине «Своя игра», курсах «Школа семейной жизни», весёлых стартах для детей, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской Епархии.
В Улан-Удэ пройдёт слёт «Трезвение - путь к спасению»
Общество, Фото:
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