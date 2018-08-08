Влюблённые специально ждали эту дату и подавали заявления заранее
Большее количество регистраций пришлось на Центральный отдел ЗАГС по Иркутску. Там в брак вступили более сотни молодых людей. Все они, чтобы попасть в дату «всех восьмёрок», подавали заявление за два месяца.
Среди вступивших в брак в Иркутске сегодня были и совсем юные молодожёны. Например, Алексею и Надежде всего по 20 лет. Они рассказали, что верят в магию чисел и ещё год назад решили, что сыграют свадьбу в красивое число «всех восьмёрок».
- Восьмёрка – это знак бесконечности, бесконечной любви – для нас это многое значит, - поделилась молодая пара.
При этом, работники службы записи актов гражданского состояния Иркутской области утверждают, что, прежде всего, верят не в числа, а в настоящую любовь, которая и позволяет парам официально вступить в брак.
- Если молодые любят друг друга, то они будут жить хорошо, даты, конечно, может и помогут в этом, но даже если вступить в брак без веры в магию чисел, можно прожить до «золотой» свадьбы, и мы всем этого желаем, независимо от того, в какой день к нам приходят на регистрацию - прокомментировала начальник Центрального отдела ЗАГС по Иркутску Инга Трофимова.
Как отмечают в отделах службы ЗАГС Иркутской области, летние месяцы всегда наиболее привлекательны для свадебных церемоний. Очередная красивая дата «всех восьмёрок» придётся на 18 августа.
По данным службы ЗАГС Иркутской области, в этот день в регионе официально зарегистрируют 246 браков. Большая часть из них в Иркутске – около 100.
За 7 месяцев 2018 года в Иркутской области поженились более 9 тысяч пар.
200 пар поженились в день «всех восьмёрок» в Иркутской области
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