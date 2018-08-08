Они надевали ранцевые огнетушители и работали с инструментами
В Бурятии продолжается профилактическая работа с воспитанниками детских лагерей и оздоровительных санаториев по всей республике. Лесники приходят к детям на практические занятия и учат их не только правильно вести себя в лесу, ориентироваться, но и рассказывают о профессии лесника, интересные истории из своей рабочей жизни.
Всего с начала летнего сезона, сотрудники лесничеств и лесхозов посетили уже больше 20 детских лагерей по всей Бурятии.
Так, недавно прошло занятие с воспитанниками детского оздоровительного лагеря «Восход» в Баунтовском районе Бурятии. Одним из самых ярких событий встречи для детей стала возможность попробовать себя в роли лесного пожарника. Для ребят организовали спортивное соревнование.
Дети надевали ранцевые огнетушители, пробовали работать с другими инструментами. Команды ребят соревновались в ловкости, скорости и сплочённости. С помощью профессионалов, они по легенде тушили костёр с расстояния 4 метров.
Во время занятия дети поделились свои опытом походов в лес, сбора грибов и ягод, и получили ответы на интересующие их вопросы. Такие занятия и выезды проводятся лесниками во всех районах Бурятии уже не первый год, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии детей учили тушить лесные пожары
Общество, Фото:
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