Больше 20 кг фруктов из Узбекистана задержали в Иркутске

Изъятую продукцию уничтожат
Специалисты отдела карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе России и внутреннего карантина растений по Иркутской области Управления Россельхознадзора досмотрели ручную кладь пассажиров, прилетевших из Узбекистана и Таджикистана в Иркутск.
5 августа в ручной клади и багаже пассажиров, летевших из Узбекистана, обнаружили свежие фрукты, овощи и зелень в количестве 17,6 килограмма. На следующий день пассажиры из Азербайджана в ручной клади перевозили в Иркутск 5,2 килограмма сухофруктов, семян, а также саженцы.
Эту продукцию запрещено ввозить из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана на территорию России, так как оттуда систематически ввозятся карантинные объекты. Изъятые продукты и саженцы подлежат уничтожению, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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