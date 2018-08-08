Больше 20 кг фруктов из Узбекистана задержали в Иркутске

Изъятую продукцию уничтожат



Специалисты отдела карантинного фитосанитарного контроля на государственной границе России и внутреннего карантина растений по Иркутской области Управления Россельхознадзора досмотрели ручную кладь пассажиров, прилетевших из Узбекистана и Таджикистана в Иркутск.



5 августа в ручной клади и багаже пассажиров, летевших из Узбекистана, обнаружили свежие фрукты, овощи и зелень в количестве 17,6 килограмма. На следующий день пассажиры из Азербайджана в ручной клади перевозили в Иркутск 5,2 килограмма сухофруктов, семян, а также саженцы.



Эту продукцию запрещено ввозить из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана на территорию России, так как оттуда систематически ввозятся карантинные объекты. Изъятые продукты и саженцы подлежат уничтожению, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

