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Акцию «Безопасный Байкал» сделают традиционной

Акцию «Безопасный Байкал» сделают традиционной
Общество,  Фото:МЧС
За два дня акции от мусора очищено более 42 км береговой линии

Штабы по проведению акции «Безопасный Байкал» созданы в Бурятии, и в Иркутской области на базе главных управлений МЧС России по региону. Ежедневно в штаб поступают сведения по всем направлениям профилактической и экологической работы, которая развернулась в эти дни на Байкале.

- Протяжённость Байкала порядка 2 000 км. Статистика показывает, что туристический поток на Байкале год от года возрастает и вместе с этим увеличивается количество происшествий, ситуаций, при которых отдыхающим требуется помощь профессиональных спасателей, - сообщил начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко.

В прошлом году помощь спасателей получили 500 человек, а за 7 месяцев этого года уже 747 человек нуждались в такой же помощи, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

За два дня участники акции охватили 50 мест отдыха и провели 736 бесед с отдыхающими на воде и рыбаками, 40 занятий на туристических базах и в 16 детских оздоровительных лагерях. 

Проведено 14 патрулирований туристических маршрутов, при которых проинструктированы 10 групп. За нарушение правил пользования маломерными судами к административной ответственности привлечены 4 человека. Очищено от мусора более 42 км береговой линии.

- Эта акция должна стать традиционной. Мы приветствуем такое предложение руководства Прибайкальского района и надеемся, что, действительно, такое хорошее дело будет жить и помогать населению республики, - сообщает председатель комиссии по правам человека, безопасности граждан и противодействию коррупции Общественной палаты республики Татьяна Гулгенова.

В Бурятии масштабная акция проходит на территории 4-х муниципалитетов - Кабанский, Баргузинский, Северобайкальский, Прибайкальский районы. В Иркутской области в 3-х муниципалитетах - Слюдянский, Иркутский, Ольхонский районы.
Байкал
 
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