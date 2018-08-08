Стрелки из Бурятии привезли 6 медалей с чемпионата России

Общество, Фото: минспорта РБ

Участие принимали 103 спортсмена



С 29 июля по 8 августа в Казани прошёл чемпионат России по пулевой стрельбе – спорт глухих. В соревнованиях приняли участие 103 спортсмена из 20 регионов страны. По итогам выступления сборная команда республики завоевала 6 медалей. Золото досталось Анатолию Гаськову, по серебряной медали завоевали Александр Черных, Александра Бобоева, Николай Мосоров, не ушли от наших спортсменов и 2 бронзовые медали, обладателями которых стали Николай Мосоров и Николай Дорожкин.



Завоёванные медали позволили спортсменам занять 2 место в общекомандном зачёте. На соревнованиях Николаю Мосорову, Николаю Дорожкину и Константину Болдареву удалось защитить нормативы на звание мастеров спорта, а кандидатом в мастера спорта стала Анна Степанова, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.

