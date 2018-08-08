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Стрелки из Бурятии привезли 6 медалей с чемпионата России

Стрелки из Бурятии привезли 6 медалей с чемпионата России
Общество,  Фото:минспорта РБ
Участие принимали 103 спортсмена

С 29 июля по 8 августа в Казани прошёл чемпионат России по пулевой стрельбе – спорт глухих. В соревнованиях приняли участие 103 спортсмена из 20 регионов страны. По итогам выступления сборная команда республики завоевала 6 медалей. Золото досталось Анатолию Гаськову, по серебряной медали завоевали Александр Черных, Александра Бобоева, Николай Мосоров, не ушли от наших спортсменов и 2 бронзовые медали, обладателями которых стали Николай Мосоров и Николай Дорожкин.

Завоёванные медали позволили спортсменам занять 2 место в общекомандном зачёте. На соревнованиях Николаю Мосорову, Николаю Дорожкину и Константину Болдареву удалось защитить нормативы на звание мастеров спорта, а кандидатом в мастера спорта стала Анна Степанова, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии. 
спорт
 
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