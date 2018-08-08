В Агинском Бурятском округе пройдёт гражданский форум



В Агинском Бурятском округе готовятся к межрайонному этапу гражданского форума. Исполняющая обязанности руководителя администрации Агинского Бурятского округа Билигма Будаева провела заседание рабочей группы по подготовке к данному мероприятию.



16 августа в посёлке Могойтуй соберутся представители 11 районов края (Шилкинский, Тунгокоченский, Нерчинский, Могойтуйский, Карымский, Дульдургинский, Акшинский, Кыринский, Ононский, Агинский районы, посёлок Агинское).



Все желающие смогут посетить обучающие семинары, тренинги, мастер-классы, разнообразные площадки, посвящённые вопросам социально-экономического развития территории, генерации бизнес-идей, развития эффективных форм патриотического воспитания молодёжи в условиях многонационального сообщества, добровольческого движения, трудовой занятости детей, внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и т д.



На церемонии открытия форума будет презентован губернаторский проект «Забайкалье - территория будущего».



Любой гражданин со своей идеей может поучаствовать в выставке-ярмарке социально-ориентированных проектов. Именно там они могут получить консультации и советы от тех, кто поддерживает и финансирует проекты. Кроме того, состоится подведение итогов проекта «Сила в людях». Победители районного этапа будут отмечены общественной наградой «Гордость Забайкалья».



- Отметим, что такие кустовые форумы пройдут в шести районах края. 6 сентября в краевой столице подведут итоги межрайонных социальных фестивалей, - рассказали в пресс-службе администрации округа.



Гражданский форум Забайкальского края проводится уже в 17 раз. Это одно из значимых и традиционных событий в общественной жизни региона. Его главными идеями являются поддержка гражданских инициатив, направленных на содействие реализации государственной социальной и экономической политики, популяризация лучших практик гражданских активистов и бизнеса.

