В Бурятии стартует этап летнего фестиваля ГТО



9 августа состоится открытие республиканского этапа летнего фестиваля ГТО.



Соревнования будут проходить на объектах Дирекции спортивных сооружений: Центральном стадионе (ул.Кирова, 1), в ФСК (ул.Рылеева, 2). По результатам этапа будут определены победители и призёры в личном и командном первенстве. Всех участников, выполнивших нормативы комплекса, представят к награждению знаком отличия ГТО соответствующего достоинства – серебряным или золотым.



Спортсмены, набравшие наибольшее количество очков, войдут в состав сборной Бурятии, которая выступит на всероссийском этапе фестиваля в детском центре «Артек». Финал пройдёт с 17 октября по 7 ноября, сообщили в пресс-службе Дирекции спортивных сооружений.

