В Бурятии стартует этап летнего фестиваля ГТО

Победители соревнований поедут на всероссийский финал фестиваля
9 августа состоится открытие республиканского этапа летнего фестиваля ГТО.
Соревнования будут проходить на объектах Дирекции спортивных сооружений: Центральном стадионе (ул.Кирова, 1), в ФСК (ул.Рылеева, 2). По результатам этапа будут определены победители и призёры в личном и командном первенстве. Всех участников, выполнивших нормативы комплекса, представят к награждению знаком отличия ГТО соответствующего достоинства – серебряным или золотым.
Спортсмены, набравшие наибольшее количество очков, войдут в состав сборной Бурятии, которая выступит на всероссийском этапе фестиваля в детском центре «Артек». Финал пройдёт с 17 октября по 7 ноября, сообщили в пресс-службе Дирекции спортивных сооружений.
Все желающие смогут посетить обучающие семинары, тренинги, мастер-классы
Победители соревнований поедут на всероссийский финал фестиваля
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