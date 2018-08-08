Спортсмены заработали россыпь медалей
Спортсмены Иркутской области успешно выступили на чемпионате России и всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. Соревнования прошли с 28 июля по 4 августа в стрелковом комплексе «Лисья нора» в Московской области.
В копилке сборной команды Иркутской области золотая, три серебряные и три бронзовые медали. Надежда Колода и Артём Черноусов на всероссийских соревнованиях завоевали бронзовые медали в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, в миксте на этой же дистанции у них серебряные награды.
Ещё две медали у Артёма на чемпионате России, «золото» в стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 метров и «серебро» на 25 метров. Александр Соколов в чемпионате России занял третье место в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутские стрелки выступили на чемпионате России
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