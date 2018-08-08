На выезде из Читы пристав ловил должников

За несколько часов работы было арестовано 5 машин



Продолжаются совместные рейды судебных приставов Читы и сотрудников ГИБДД. В данных рейдах специальная техника «Дорожный пристав» автоматически определяет должников по номерам проезжающих машин.



Места проведения рейдов постоянно меняются. Неприятный сюрприз на дороге в виде задержания транспортного средства и препровождения к судебному приставу-исполнителю в служебную машину может ждать в любом месте города Читы.



В минувшую пятницу экипаж сотрудников ГИБДД и судебных приставов дежурил на выезде из Читы, на трассе, ведущей к популярному месту отдыха читинцев — озеру Арахлей. За несколько часов работы было просканировано свыше 70 машин, десять владельцев транспортных средств оказались должниками по исполнительным производствам. Одни должники предпочли оплатить долги на месте по терминалу, другим предстоит в ближайшее время погасить задолженности, чтобы не лишиться авто.



Всего за рейд судебными приставами было арестовано пять транспортных средств. Десяти должникам были вручены извещения о вызове на приём к судебному приставу-исполнителю, одному должнику вручено предупреждение о том, что в случае неоплаты задолженности он будет лишён права управления транспортными средствами, сообщили в пресс-службе УФССП России по Забайкальскому краю.

