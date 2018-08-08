В Бурятии сельхоз участок зарос травой

Владельцу внесено предостережение



Специалистом отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора во время рейдового осмотра земельного участка сельхоз назначения площадью 4,6 гектара, расположенного в Иволгинском районе Бурятии выявлены нарушения.



Участок зарос кустарниками и травой. Отсутствовали признаки сельскохозяйственного производства и механизированной обработки почвы.



Государственным инспектором собственнику участка направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства, сообщают в пресс-службе Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия,

