Владельцу внесено предостережение
Специалистом отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора во время рейдового осмотра земельного участка сельхоз назначения площадью 4,6 гектара, расположенного в Иволгинском районе Бурятии выявлены нарушения.
Участок зарос кустарниками и травой. Отсутствовали признаки сельскохозяйственного производства и механизированной обработки почвы.
Государственным инспектором собственнику участка направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства, сообщают в пресс-службе Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия,
В Бурятии сельхоз участок зарос травой
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