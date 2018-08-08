Активисты Бурятии поучаствуют в форуме «Волонтёры донорства»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко. Из архива.

На Ольхон съедутся 200 человек



Первый межрегиональный форум активистов «Волонтёры донорства» пройдёт на Ольхоне с 9-13 августа в рамках проекта «Я – молодой донор». Проект реализуется в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае Иркутским областным комитетом «Российского союза молодёжи» совместно со службой крови на средства гранта президента России.



- В форуме примут участие 200 волонтёров и активистов донорского движения, доноры и сотрудники станций переливания крови, – рассказал министр по молодёжной политике Иркутской области Александр Попов. – Жить они будут в посёлке Харанцы в палаточном лагере «Содружество».



В программе форума будет проектирование в группах, лекции приглашённых специалистов, экологические уборки, туристические и развлекательные мероприятия.



- «Российский союз молодёжи» занимается пропагандой донорства уже десять лет, - подчеркнул Александр Попов. – Благодаря этой кропотливой работе молодых доноров в возрасте до 30 лет становится все больше и больше, молодёжь сознательно принимает решение стать донорами крови. Это решение огромной важности, ведь оно может спасти жизнь – самое дорогое, что есть у человека.



Справка:



Социальный проект «Я – молодой донор» получил в этом году грант президента в размере 7,3 млн рублей. Проект реализуется в Иркутске, Братске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Саянске, Тулуне, Шелехове, Чите и Улан-Удэ. Он направлен на вовлечение широких кругов молодёжи в добровольное донорское движение путём прямого участия в мероприятиях и через опыт волонтёрской деятельности.

