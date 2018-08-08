Дворы улан-удэнцев топит после ремонта дороги

Недавно в посёлке Южный заасфальтировали пешеходную зону, при этом строители оставили после себя горы песка на обочинах дороги. Следствием такого обустройства стало то, что в момент ливней вода размывает обочины, и эта смесь с песком течёт прямо во дворы местных жителей.
После ливня, который прошёл на прошлой неделе в городе, по всей обочине дороги в посёлке образовались огромные ямы и промывы почвы.
- Во время недавнего ливня двор полностью затопило, вода стояла пару дней. Она не идёт по ливнёвке, а стекает прямо на дорогу к домам, затапливая дворы и огороды. После асфальтирования пешеходной дорожки строители оставили прямо возле домов мусор и бетонные глыбы. После моей жалобы его убрали через две недели. Сказали, что почистят ливнёвку, но до сих пор этого не произошло, - рассказала «Байкал-Daily» местная жительница, чей дом соседствует с ливнёвкой.
Ситуацию серьёзно осложняет забитая мусором, ветками деревьев и песком ливнёвка. Она расположена сразу после спуска с горы, на подъезде к посёлку Южный. Установлена она давно, но только своих прямых функций выполнять не может, ведь чистить её городские службы не приезжают.
В комитете городского хозяйства «Байкал-Daily» не смогли ответить на вопрос, когда же будет очищена ливнёвка, сказав, что жителям нужно обращаться в комитет с официальным письмом. Также специалисты пояснили, что никаких луж после прошедшего ливня они не видели.
Кроме этого, съехать с дороги к своему дому на автомобиле стало серьёзным испытанием для жителей. После заасфальтированной части пешеходной зоны, грунт не выровнен, и съезд напоминает обрыв, с которого машина может легко соскользнуть.
Жители опасаются, за то, что будет дальше, ведь впереди август, который обычно сопровождает дождливая погода. Если ситуация повторится, то вода снова окажется во дворах, а то и в подпольях жильцов.