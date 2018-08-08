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Иркутянин выплатил кредит, чтобы не потерять авторитет

Иркутянин выплатил кредит, чтобы не потерять авторитет
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Задолженность составила более 300 тысяч рублей

Житель Катангского района выплатил долги по кредитам, чтобы продолжить работу в государственном учреждении.

Мужчина оформил два потребительских кредита в одном из банков, но вовремя не платил. Сумма задолженности перед кредитной организацией составила более 300 тысяч рублей. Представители банка обратились в суд с иском, который мировой судья удовлетворил.

Должнику вынесли постановление о взыскании с его зарплаты удержания 50% от получаемого дохода.

Мужчина, не желая подрывать свой авторитет на работе, погасил задолженность в полном объёме, сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.
кредит долги
 
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