Задолженность составила более 300 тысяч рублей
Житель Катангского района выплатил долги по кредитам, чтобы продолжить работу в государственном учреждении.
Мужчина оформил два потребительских кредита в одном из банков, но вовремя не платил. Сумма задолженности перед кредитной организацией составила более 300 тысяч рублей. Представители банка обратились в суд с иском, который мировой судья удовлетворил.
Должнику вынесли постановление о взыскании с его зарплаты удержания 50% от получаемого дохода.
Мужчина, не желая подрывать свой авторитет на работе, погасил задолженность в полном объёме, сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.
Иркутянин выплатил кредит, чтобы не потерять авторитет
Общество, Фото:
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