Беременную иркутянку уволили с работы

Женщина попала под общее сокращение



Ленинский районный суд Иркутска рассмотрел дело по исковому заявлению жительницы, уволенной с работы электромонтёра по ремонту воздушных линий. Прокурор Иркутской транспортной прокуратуры дал заключение о необходимости восстановлении её на работе.



Установили, что заявительница была уволена в связи с сокращением численности штата. При этом, как того требует действующее трудовое законодательство, ей предлагались иные должности, от которых она отказалась.



Таким образом, процедура увольнения работницы была соблюдена работодателем в полном объёме. Однако, в дальнейшем оказалось, что на момент увольнения она находилась в состоянии беременности, что подтверждено соответствующим медицинским заключением.



Это явилось основанием для восстановления истицы на работе, поскольку, согласно ст. 261 Трудового Кодекса РФ, расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации. Отсутствие у работодателя на момент принятия решения об увольнении сведений о беременности женщины не является основанием для отказа в удовлетворении иска о восстановлении.



Согласившись с доводами прокурора, суд восстановил женщину на работе и обязал предприятие выплатить ей заработную плату за время вынужденного прогула. Решение суда в законную силу ещё не вступило, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

