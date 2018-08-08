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Беременную иркутянку уволили с работы

Беременную иркутянку уволили с работы
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина попала под общее сокращение

Ленинский районный суд Иркутска рассмотрел дело по исковому заявлению жительницы, уволенной с работы электромонтёра по ремонту воздушных линий. Прокурор Иркутской транспортной прокуратуры дал заключение о необходимости восстановлении её на работе.

Установили, что заявительница была уволена в связи с сокращением численности штата. При этом, как того требует действующее трудовое законодательство, ей предлагались иные должности, от которых она отказалась.

Таким образом, процедура увольнения работницы была соблюдена работодателем в полном объёме. Однако, в дальнейшем оказалось, что на момент увольнения она находилась в состоянии беременности, что подтверждено соответствующим медицинским заключением.

Это явилось основанием для восстановления истицы на работе, поскольку, согласно ст. 261 Трудового Кодекса РФ, расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации. Отсутствие у работодателя на момент принятия решения об увольнении сведений о беременности женщины не является основанием для отказа в удовлетворении иска о восстановлении.

Согласившись с доводами прокурора, суд восстановил женщину на работе и обязал предприятие выплатить ей заработную плату за время вынужденного прогула. Решение суда в законную силу ещё не вступило, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. 
увольнение
 
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