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В Чите пройдут соревнования уличных гонщиков

В Чите пройдут соревнования уличных гонщиков
Общество,  Фото:pixabay.com
Дрэг-рейсинг пройдёт на территории аэродрома «Каштак»

12 августа в 12:00 на территории аэродрома «Каштак» пройдут соревнования по дрэг-рейсингу на Кубок Забайкальского края.

Соревнования по дрэг-рейсингу - одни из первых видов автомобильного спорта, появившихся в Забайкальском крае и набравшие большую популярность среди зрителей.

Современный дрэг-рейсинг представляет собой спринтерский заезд на дистанцию в четверть мили по прямой это 402,336 метров, в котором принимают участие два гонщика. Побеждает тот, кто первым пересечёт финишную черту.

Соревнования на Кубок Забайкальского края по дрэг-рейсингу являются официальными, относится к одноэтапным и проводится в личном зачёте.

В них принимают участие спортсмены и любители данной дисциплины, обладающие спортивной лицензией, навыки и автомобили которых отвечают требованиям регламента, сообщили в пресс-службе Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края.
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Это коснётся участка Клюевка – Мысовая

На Восточно-Сибирской железной дороге временно, с 7 августа по 18 августа, изменяется расписание движения пассажирских поездов на участке Клюевка – Мысовая, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

- поезд №322 Иркутск-Пассажирский – Забайкальск отправлением из Иркутска 6, 10, 13 и 17 августа 2018 года будет прибывать на станцию Мысовая в 06:52 (вместо 06:49), на станцию Улан-Удэ – в 09:26 (вместо 09:24). После станции Илька поезд будет следовать по действующему расписанию;

- поезд №82 Москва Казанская - Улан-Удэ отправлением из Москвы 3, 6, 8, 10, 12 и 14 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Слюдянка I до станции Улан-Удэ. Со станции Слюдянка I поезд будет отправляться в 06:41 (вместо 06:38) и прибывать на станцию Улан-Удэ – в 12:21 (вместо 11:58);

- поезд №72 Северобайкальск – Улан-Удэ отправлением из Северобайкальска 5, 7, 9, 11, 13 и 15 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Утулик до станции Улан-Удэ. На станцию Утулик поезд будет прибывать в 09:32 (вместо 09:31), на станцию Улан-Удэ – в 14:18 (вместо 14:06);

- поезд №208 Новокузнецк - Владивосток отправлением из Новокузнецка 5, 7, 9, 11, 13 и 15 августа будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Клюевка до станции Онохой. Прибытие на станцию Мысовая в 13:57 (вместо 13:54), на станцию Улан-Удэ в 16:41 (вместо 16:38);


Пассажирский поезд №70 Москва – Чита отправлением из Москвы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Мысовая до станции Онохой. Прибытие на станцию Мысовая в 17:11 (вместо 17:08), на станцию Улан-Удэ – в 19:48 (вместо 19:45);

- поезд №270 Адлер - Чита отправлением из Адлера 2, 5, 9 и 12 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Мысовая до станции Онохой. Прибытие поезда на станцию Мысовая в 19:26 (вместо 19:23), на станцию Улан-Удэ – в 22:03 (вместо 22:00);

- поезд №150 Иркутск-Пассажирский – Улан-Удэ отправлением из Иркутска 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Мысовая до станции Улан-Удэ. Прибытие поезда на станцию Мысовая в 19:36 (вместо 19:33), на станцию Улан-Удэ – в 22:13 (вместо 22:10);

- поезд №100 Москва - Владивосток отправлением из Москвы 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Слюдянка I до станции Петровский Завод. Отправление поезда со станции Слюдянка I в 23:32 (вместо 23:22), на станцию Улан-Удэ поезд будет прибывать в 04:59 (вместо 04:45);

- поезд №362 Иркутск-Пассажирский - Наушки отправлением из Иркутска 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Мысовая до станции Заудинский. Прибытие поезда на станцию Мысовая в 02:37 (вместо 02:35), на станцию Улан-Удэ – в 05:36 (вместо 05:34);

- поезд №922 Иркутск Пассажирский – Улан-Батор отправлением из Иркутска 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Слюдянка I до станции Улан-Удэ. Отправление поезда со станции Слюдянка I в 03:38 (вместо 02:54), на станцию Улан-Удэ поезд будет прибывать в 09:16 (вместо 08:48);

- поезд №269 Чита - Адлер отправлением из Читы 6, 10, 13 и 17 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Дивизионная до станции Гончарово. Поезд проследует до станции Дивизонная в 04:19 (вместо 04:15), на станцию Мысовая поезд будет прибывать в 06:54 (вместо 06:36).

- поезд №321 Забайкальск – Иркутск-Пассажирский отправлением из Забайкальска 8, 12 и 15 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Улан-Удэ до станции Большой Луг. Отправление со станции Улан-Удэ в 11:25 (вместо 11:10), на станцию Мысовая поезд будет прибывать в 13:59 (вместо 13:44);

- поезд №149 Улан-Удэ – Иркутск-Пассажирский отправлением из Улан-Удэ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Улан-Удэ до станции Большой Луг. Отправление со станции Улан-Удэ в 11:25 (вместо 11:10), на станцию Мысовая поезд будет прибывать в 13:59 (вместо 13:44);

- поезд №71 Улан-Удэ – Северобайкальск отправлением из Улан-Удэ 7, 9, 11, 13, 15 и 17 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Улан-Удэ до станции Хотхор. Отправление со станции Улан-Удэ в 16:13 (вместо 16:06), на станцию Мысовая поезд будет прибывать в 18:41 (вместо 18:34);

- поезд №81 Улан-Удэ – Москва отправлением из Улан-Удэ 8, 10, 12, 14, 16 и 18 августа 2018 года будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Улан-Удэ до станции Тыреть. Отправление со станции Улан-Удэ в 16:23 (вместо 15:53), на станцию Мысовая поезд будет прибывать в 18:54 (вместо 18:24).

- поезд №921 Иркутск-Пассажирский – Москва отправлением из Иркутска 8, 10, 12, 14, 16 и 18 августа 2018 года (при назначении ОАО «РЖД») будет следовать по измененному расписанию на участке от станции Китой до станции Тыреть. Прибытие поезда на станцию Китой в 01:16 (вместо 01:14). После станции Тыреть поезд будет следовать по действующему расписанию.

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