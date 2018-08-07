Велогонка Red Bull Trans Siberian Extreme добралась до Улан-Удэ

Российский велосипедист Владимир Гусев стал победителем десятого этапа ультрамарафонской шоссейной многодневной гонки Red Bull Trans-Siberian Extreme, который прошел от Красноярска до Иркутска. Спортсмен преодолел дистанцию 1060 км за 36 часов 39 минут и 50 секунд



Вторым финишировал немец Пьер Бишофф (37:12.39). Третьим стал датчанин Микаэль Кнудсен (37:55.28).



По сообщениям организаторов, десятый этап веломногодневки прошел в непростых погодных условиях - на протяжении первых суток почти непрерывно шел дождь. Несмотря на это, до финиша смогли доехать все шесть участников гонки.



Промежуточным лидером соревнований по итогам пройденных этапов является Бишофф, его общее время составляет 168 часов 52 минуты 26 секунд. Второе место занимает Кнудсен (181:45.56), третьим идет бразилец Марсело Флорентино Соарес (192:23.10). Гусев из-за схода с дистанции на седьмом этапе ультрамарафона переместился в младшую классификацию.



Одиннадцатый этап соревнований пройдет по маршруту от Иркутска до Улан-Удэ и начнется в среду, спортсменам предстоит преодолеть 447 км.



Многодневная велогонка общей протяженностью более 9100 км состоит из 15 этапов, она стартовала 24 июля в Москве и финиширует 17 августа во Владивостоке. Велосипедисты пересекут пять климатических и семь временных зон, более 80 км подъемов и проведут более трех недель в седле, сообщает ТАСС.

