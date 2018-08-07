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NEMOSKVA приедет в Улан-Удэ

Общество, 
Улан-Удэ примет у себя международный передвижной симпозиум NEMOSKVA, исследующий современную культурную ситуацию в регионах

Более шестидесяти российских и зарубежных экспертов проследуют по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока и познакомятся с локальными культурными ситуациями уникальных региональных центров

Симпозиум состоится в августе-сентябре 2018 года в 12 городах России от Нижнего Новгорода до Владивостока. 25 и 26 августа специалисты в области культуры приедут в Красноярск, где проведут несколько мероприятий.

Неосуществленные замыслы известных современных художников из российских регионов представит передвижная выставка «Большая страна — большие идеи». 15 проектов отражают вариативность художественных методов и стратегий, их разнообразие в связи с географическим положением.

Ещё одно событие проекта — ревю идей художественных проектов. К участию приглашаются художники, готовые показать свои неосуществленные идеи — из них эксперты отберут идеи для выставочных проектов 2019-2022 годов, которые будут организованы на 58-й Венецианской биеннале, в Центре изящных искусств BOZAR (Брюссель), Москве, регионах России, странах СНГ и БРИКС. Принять участие может каждый, необходимо зарегистрироваться, подробности можно узнать на сайте Музейного центра.

25 августа куратор и писатель Марина Фокидис (Португалия) прочитает открытую лекцию — расскажет о сотрудничестве между городами и народами в области современного искусства.

Завершит программу симпозиум об интеграции регионов в мировые процессы в области актуального искусства. Зарубежные и региональные эксперты, в числе которых директор Музейного центра Мария Букова, обсудят, нужен ли России центр развития искусства, роль Красноярской биеннале, как отдаленность от центра влияет на степень свободы, какие характеристики могут быть критериями для оценки современных художественных процессов.

Ожидаемые участники симпозиума: исполнительный директор и куратор Центра современного искусства Para Site (Гонконг) Космин Костинас, независимый куратор, писатель, издатель и преподаватель Моника Шевчик, директор ассоциации медиаискусства Hartware Medien Kunst Verein (Дортмунд), теоретик искусства и куратор Инке Арнс, независимый куратор Самуэль Леуенбергер.

После Красноярска специалисты посетят Иркутск, Улан-Удэ, Хабаровск и финальную точку проекта — Владивосток, сообщает newslab.ru.
культура
 
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