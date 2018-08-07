В Бурятии временно изменяется расписание поездов

На Восточно-Сибирской железной дороге временно, с 7 августа по 18 августа, изменяется расписание движения пассажирских поездов на участке Клюевка – Мысовая



Это коснётся почти двух десятков поездов.



Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», сообщает пресс-служба ВСЖД.



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