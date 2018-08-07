Иркутских осуждённых кормили кашей с клещами

Многие крупы не соответствовали требованиям ГОСТов



В Ангарске провели проверку на территории двух исправительных колоний. Там нашли нарушения законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевой продукции для заключённых и персонала.



Так в одной из колонии хранили ячменную перловую крупу, пропаренный рис и гречневую ядрицу без документов и маркировки, что не позволило установить дату изготовления и срок годности товара.



Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория установила, что более 1,2 тонны пшеничной и перловой крупы, находящейся в обороте колонии, не соответствует требованиям ГОСТов. Также в ходе лабораторным исследований выяснилось, что почти полтонны гречневой 150 кг, перловой 50 кг и рисовой 275 кг крупы заражены клещами – от 30 до 50 экземпляров на килограмм. Такая продукция непригодна на пищевые цели.



В другой колонии не соответствовали требованиям ГОСТов 1,4 тонны крупы, находящейся в обороте. В учреждении осуществлялось хранение ячменной, перловой, пшеничной крупы, гречневой ядрицы и колотого гороха без маркировок и документов, подтверждающих качество и безопасность. Помимо этого, нарушен температурный режим хранения продуктов переработки зерна: в складских помещениях температура составляла 27°С и 32°С при оптимальных и рекомендуемых не более 10°С.



Специалистами в отношении должностных и юридических лиц пенитенциарных учреждений ГУФСИН России по Иркутской области возбуждены дела об административных правонарушениях с наложением штрафов.



В обоих случаях выданы предписания об устранении выявленных нарушений в установленные сроки, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

