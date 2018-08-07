В Бурятии забраковали 104 кг рыбы

Специалисты исследовали 114 проб водных биоресурсов



За полугодие в рамках надзора за качеством и безопасностью продукции из водных биоресурсов исследовали 114 проб, из них импортной – 6. Доля продукции, не отвечающей требованиям нормативов по микробиологическим показателям составила 2,63%, что в 3 раза ниже аналогичного показателя за 2017 год.



Всего за истекший период проверено 44 объекта, в том числе 2 рыбоперерабатывающих предприятия, 19 предприятий общественного питания, 17 объектов социальной группы, 1 распределительный центр, 5 сетевых магазинов. В ходе проверок выявлены нарушения в части несоблюдения условий хранения, сроков годности рыбной продукции, неудовлетворительного содержания производственных и складских помещений, отсутствие лабораторных испытаний рыбной продукции, предусмотренного программой производственного контроля.



По установленным нарушениям обязательных требований в соответствии с КоАП РФ составлено 40 протоколов об административных правонарушениях по ст. 6.3, 6.4, 6.6, 14.43 ч.1 и 2 КоАП РФ, вынесено постановлений на сумму 296,5 тысяч рублей. Забраковано 15 партий общим объёмом 104 килограмма.



Жителям напоминают, что сохраняется опасность ботулизма, связанного с байкальским омулем домашнего приготовления и его нелегальным оборотом. Поэтому нельзя покупать свежий, солёный, копчёный и вяленый омуль в неустановленных местах торговли, у частных лиц, с автомашин, а также в местах торговли, где хранение омуля осуществляется без холодильного оборудования. Нельзя самостоятельно солить и коптить омуль в домашних условиях, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Бурятии.

