В детсадах Иркутска появятся лекотеки

В сентябре поступит оборудование для детей с ограниченными возможностями



В каждом районе Иркутска на базе детских дошкольных учреждений будет оборудована лекотека. Об этом сообщил мэр Иркутска Дмитрий Бердников на выездном совещании. Глава областного центра проверил качество выполнения работ по реализации программы «Доступная среда» на нескольких социальных объектах.



В детском саду № 18 завершается ремонт помещений для будущей лекотеки. В сентябре сюда поступит специальное оборудование для детей с ограниченными возможностями. В лекотеке будут работать две группы кратковременного пребывания – до 8 человек в каждой.



– У нас уже есть опыт создания лекотеки на базе детского сада № 100. Это современные и нужные проекты, – подчеркнул мэр. – В этом году мы откроем четыре лекотеки в разных районах города для удобства родителей и детей: в садах № 18, 77, 51 и 122.



В этом году на обеспечение доступной средой в 10 учреждениях образования Иркутска выделено более 10,5 миллионов рублей. В школе № 14 установлен подъёмник, в гимназии № 44 аналогичное устройство появится в ближайшее время.



Кроме того, до 17 августа здесь будут завершены работы по замене кровли. В ходе рабочего выезда мэр также дал поручение проработать вопрос строительства блока начальной школы и современного стадиона гимназии № 44, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

