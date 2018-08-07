Улан-удэнцев приглашают на выставку «Литературная Бурятия»

Общество, Фото: пресс-служба Национальной билиотеки

Читателям покажут новые произведения бурятских авторов



С 1 по 30 августа на абонементе художественной литературы отдела обслуживания Национальной библиотеки открывается книжная выставка «Литературная Бурятия». Жители увидят новые произведения бурятских авторов.



- Давно завоевавшая сердца многочисленных читателей, как в нашей стране, так и за рубежом, бурятская художественная литература представляет свои новые произведения, -сообщают организаторы.



На выставке представлены такие произведения авторов как: Гармажапов Б. «Yнгэтэ юртэмсэ: шүлэгүүд ба поэмэнүүд», «Абын табан эрдэм», Согтын Ж. «Буряад-Монголшуудай шэнэхээн нютагай түүхэ», Монтоев В. «Тигрёнок и Пчела», «Улан-Удэнцы. Книга 2», сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.

