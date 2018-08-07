Читателям покажут новые произведения бурятских авторов
С 1 по 30 августа на абонементе художественной литературы отдела обслуживания Национальной библиотеки открывается книжная выставка «Литературная Бурятия». Жители увидят новые произведения бурятских авторов.
- Давно завоевавшая сердца многочисленных читателей, как в нашей стране, так и за рубежом, бурятская художественная литература представляет свои новые произведения, -сообщают организаторы.
На выставке представлены такие произведения авторов как: Гармажапов Б. «Yнгэтэ юртэмсэ: шүлэгүүд ба поэмэнүүд», «Абын табан эрдэм», Согтын Ж. «Буряад-Монголшуудай шэнэхээн нютагай түүхэ», Монтоев В. «Тигрёнок и Пчела», «Улан-Удэнцы. Книга 2», сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.
Улан-удэнцев приглашают на выставку «Литературная Бурятия»
Общество, Фото:
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