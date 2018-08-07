В Улан-Удэ запустили праздничный трамвай

Во время движения трамвая горожане могут узнать интересные факты из истории Октябрьского района







В рамках празднования 80-летия Октябрьского района совместно с МУП «Управление трамвая» для жителей Улан-Удэ запущен празднично оформленный трамвай с изображениями достопримечательных мест района.







Во время движения трамвая горожане могут узнать интересные факты из истории района, а также услышать поздравления со столь значимым событием столицы Бурятии, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.







Трамвай, специально запущенный к празднику, украсили снимки известных памятников Октябрьского района.