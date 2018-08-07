В Улан-Удэ запустили праздничный трамвай

Во время движения трамвая горожане могут узнать интересные факты из истории Октябрьского района
В рамках празднования 80-летия Октябрьского района совместно с МУП «Управление трамвая» для жителей Улан-Удэ запущен празднично оформленный трамвай с изображениями достопримечательных мест района.
Во время движения трамвая горожане могут узнать интересные факты из истории района, а также услышать поздравления со столь значимым событием столицы Бурятии, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Трамвай, специально запущенный к празднику, украсили снимки известных памятников Октябрьского района.
На экспозиции горожане смогут посмотреть на гобелены Мэдэгмы Дандарон
Самые же здоровые дети в стране живут в Чечне
Они посетили 6 медицинских организаций Бурятии
Холодной воды в квартирах горожан не будет с 9:00 до 13:00 8 августа
В прошлом году был проведён торжественный ритуал закладки священного сосуда под здание будущего храма
Об этом их попросил житель села Орлик
Посетителям рассказали об обстоятельствах ДТП
Они очистили около 5 км береговой линии
Экспозиция будет выставлена весь август
Ради красивого кадра фотограф едва не попался в лапы медведя. ВИДЕО
Женщина представила все подтверждающие документы
12 человек оштрафовали за нарушения
Утром они ушли гулять с подругами, но домой не вернулись
Долг был 640 тысяч рублей
Группа даст концерт в октябре