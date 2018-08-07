Бурятская спортсменка стала чемпионкой Европы по универсальному бою

Также она привезла с турнира и бронзовую медаль







С 30 июля по 4 августа в городе Медынь Калужской области прошёл чемпионат Европы по универсальному бою среди мужчин и женщин в дисциплинах «лайт» и «классика».В турнире приняла участие неоднократный призёр Кубков России, Европы и мира, мастер спорта России по рукопашному бою, кандидат в мастера спорта России по универсальному бою, сотрудница исправительной колонии № 7 УФСИН России по Бурятии Анастасия Балаганская.В весовой категории до 63 килограммов спортсменка стала чемпионкой Европы в классической дисциплине. Анастасия провела 3 поединка, в которых одержала безоговорочную победу. В дисциплине «лайт» девушка стала бронзовым призёром, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.