Бурятия вошла в список регионов с самыми здоровыми детьми

Самые же здоровые дети в стране живут в Чечне
В Министерстве здравоохранения назвали регионы России с наибольшим и наименьшим числом болезней среди детей до 14 лет. По данным за 2017 год, регион России с самыми здоровыми детьми до 14 лет — Чечня, где на 100 тыс. детского населения приходится 62 969,7 заболеваний.
Далее следуют Кабардино-Балкария (115 723,7), Республика Тыва (125 022,2), Адыгея (132 902,7) и Бурятия (141 168,6).
Вместе с тем наибольшее число болезней среди детей до 14 лет отмечается в Ненецком АО (352 120), Чукотском АО (349 436,5), Карелии (337 077,2), Республике Коми (335 574) и Архангельской области (333 831,2).
В среднем по России на 100 тыс. детского населения приходится 221 104,6 заболеваний, сообщает RT.
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