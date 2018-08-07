В Улан-Удэ работают специалисты Минздрава России

Они посетили 6 медицинских организаций Бурятии







Накануне, 6 августа, в Бурятию с рабочим визитом прибыла междисциплинарная бригада внештатных специалистов Минздрава России. Руководитель группы - главный внештатный специалист-терапевт министерства здравоохранения России в СФО Мария Ливзан.







- Все результирующие факторы вытекают из проблем профилактики. И уже на уровне учреждений первичной медико-санитарной помощи необходимо совершенствовать планы мероприятий по выявлению групп риска, по улучшению ранней диагностики болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований, которые занимают первые позиции в структуре смертности, - отметила Мария Ливзан, главный внештатный специалист-терапевт министерства здравоохранения России в СФО.







Для оказания организационно-методической помощи в вопросах охраны здоровья населения в России созданы 8 окружных междисциплинарных бригад, в которые вошли лучшие специалисты. Экспертная группа посетила 6 медорганизаций Улан-Удэ: городскую поликлинику № 1, БСМП, республиканскую больницу имени Семашко, территориальный центр медицины катастроф, республиканский центр медицинской профилактики и республиканский онкологический диспансер.- На сегодня процент ранней выявляемости злокачественных новообразований на I,II стадиях заболеваний составляет 55,5 % (в целом по стране). Правительство России ставит задачи повысить этот показатель до 70 %. Задача сложнейшая, и успех возможен только при эффективном взаимодействии онкологов и врачей первичного звена: терапевтов, профилактологов, - рассказал Евгений Чойнзонов, главный внештатный специалист-онколог СФО, директор Томского НИМЦ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАННа встрече с руководителями медицинских организаций были озвучены ряд рекомендаций, которые послужат основой для планов мероприятий по снижению показателей заболеваемости, сообщает пресс-служба Минздрава Бурятии.