Холодной воды в квартирах горожан не будет с 9:00 до 13:00 8 августа
8 августа с 9:00 до 13:00 будет ограничена подача холодной воды в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по замене задвижки на водопроводной сети по адресу: ул. Широких-Полянского, 16, сообщили в мэрии Улан-Удэ.
Список потребителей, попадающих под временное отключение:
- жилые дома по улицам Трубачеева, 1, Подкаменской, Широких-Полянского 15, 17, 18,
- жилые дома частного сектора по улице Красногвардейской;
- ул. Трубачеева (СДЮШОР № 9);
- ул. Широких-Полянского, 17 (Гостевой дом);
- ул. Широких-Полянского, 17 «а» (ООО «Митра);
- ул. Широких-Полянского, 7, 7 «а»/1 (Управление Федеральной службы судебных приставов РФ по РБ).
Жителям нескольких улиц Улан-Удэ отключат холодную воду
Общество, Фото:
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