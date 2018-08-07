Жителям нескольких улиц Улан-Удэ отключат холодную воду

Холодной воды в квартирах горожан не будет с 9:00 до 13:00 8 августа



8 августа с 9:00 до 13:00 будет ограничена подача холодной воды в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по замене задвижки на водопроводной сети по адресу: ул. Широких-Полянского, 16, сообщили в мэрии Улан-Удэ.



Список потребителей, попадающих под временное отключение:



- жилые дома по улицам Трубачеева, 1, Подкаменской, Широких-Полянского 15, 17, 18,



- жилые дома частного сектора по улице Красногвардейской;



- ул. Трубачеева (СДЮШОР № 9);



- ул. Широких-Полянского, 17 (Гостевой дом);



- ул. Широких-Полянского, 17 «а» (ООО «Митра);



- ул. Широких-Полянского, 7, 7 «а»/1 (Управление Федеральной службы судебных приставов РФ по РБ).

