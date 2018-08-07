В Бурятии строят дворец Будды Ваджрасаттвы

В прошлом году был проведён торжественный ритуал закладки священного сосуда под здание будущего храма
В 1731 году в местности Эргэ Бургэ (ныне Кяхтинский район республики), в месте у высокого берега реки Чикой по возвращении из Тибета после окончания там 18-летнего классического курса обучения, защитив высокое учёное звание - габжа, будущий первый Пандито Хамбо лама Дамба Даржа Заяев поставил дацан.
Некоторое время спустя, храм, открытый в юрте, был перенесён в местность Хилгантуй, что в нескольких километрах от Эргэ Бургэ. Постепенно здесь раскинулся большой монастырский комплекс – Хилгантуйский дацан. Главный его дуган - Цогчен дуган, а также шесть малых дуганов, были возведены из дерева, а войлочные юрты использовались для хозяйственных и бытовых целей.
В 1741 году, согласно указу императрицы Елизаветы Петровны, Хилгантуйский дацан был признан главным дацаном Восточной Сибири среди 11 родовых дацанов подданных буддистов, проживающих на южных рубежах Российской империи.
В 1758 году габжа лама Заяев официально был назначен ширээтэ ламой Хилгантуйского дацана. В 1760 году началось строительство каменного Цогчен дугана, которое завершилось в 1766 году. В 1764 году её величество Екатерина II учредила новый высокий пост - Пандито Хамбо Лама, и даровала его Дамба Даржа Заяеву, дав рождение собственной истории автокефальной буддийской церкви Российской империи, тем самым юридически закрепив независимость буддистов Восточной Сибири от тибетских и монгольских иерархов.
До 1809 года Хилгантуйский дацан был официальной резиденцией иерархов буддизма России. В 1911-1912 годах дацан бы перенесён из Хилгантуя к подножью горы Хумун Хаан, к месту силы и месту всеобщего почитания.
В 1914 году у горы Хумун Хаан были возведены каменный трехэтажный Цогчен дуган и шесть малых дуганов.
Летом 2006 года в местности Хилгантуй начались работы по реставрации старинной ступы, сохранившейся с тех исторических времен. В ней была обнаружена статуя Будды Ваджрасаттвы. В сентябре того же года на месте старого субургана появился новый. И вот, спустя более четверти века с момента начала возрождения дацана «Балдан Брэйбун», 28 июля 2017 года свершилось долгожданное событие в истории Хилгантуйского дацана, которая все эти годы вела свою летопись.