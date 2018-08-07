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В Бурятии строят дворец Будды Ваджрасаттвы

В Бурятии строят дворец Будды Ваджрасаттвы
Общество,  Фото:Сангха
В прошлом году был проведён торжественный ритуал закладки священного сосуда под здание будущего храма

В 1731 году в местности Эргэ Бургэ (ныне Кяхтинский район республики), в месте у высокого берега реки Чикой по возвращении из Тибета после окончания там 18-летнего классического курса обучения, защитив высокое учёное звание - габжа, будущий первый Пандито Хамбо лама Дамба Даржа Заяев поставил дацан.

Храму дали название «Балдан Брэйбун», он стал первым бурятским дацаном на территории теперь уже Российской империи (после юридического закрепления российско-монгольской границы в 1727 г.).
Некоторое время спустя, храм, открытый в юрте, был перенесён в местность Хилгантуй, что в нескольких километрах от Эргэ Бургэ. Постепенно здесь раскинулся большой монастырский комплекс – Хилгантуйский дацан. Главный его дуган - Цогчен дуган, а также шесть малых дуганов, были возведены из дерева, а войлочные юрты использовались для хозяйственных и бытовых целей.

В 1741 году, согласно указу императрицы Елизаветы Петровны, Хилгантуйский дацан был признан главным дацаном Восточной Сибири среди 11 родовых дацанов подданных буддистов, проживающих на южных рубежах Российской империи.

В 1758 году габжа лама Заяев официально был назначен ширээтэ ламой Хилгантуйского дацана. В 1760 году началось строительство каменного Цогчен дугана, которое завершилось в 1766 году. В 1764 году её величество Екатерина II учредила новый высокий пост - Пандито Хамбо Лама, и даровала его Дамба Даржа Заяеву, дав рождение собственной истории автокефальной буддийской церкви Российской империи, тем самым юридически закрепив независимость буддистов Восточной Сибири от тибетских и монгольских иерархов.

До 1809 года Хилгантуйский дацан был официальной резиденцией иерархов буддизма России. В 1911-1912 годах дацан бы перенесён из Хилгантуя к подножью горы Хумун Хаан, к месту силы и месту всеобщего почитания.

Именно здесь более ста с лишним лет назад Дамба Даржа Заяев под будущее новое место Хилгантуйского дацана укрыл под землёй священный ритуальный сосуд - бумба. На точное место его расположения под землёй указал XII Пандито Хамбо лама Даша Доржо Этигэлов. Этот факт доказывал, что XII-й Пандито Хамбо лама является перерожденцем I-го Пандито Хамбо ламы.

В 1914 году у горы Хумун Хаан были возведены каменный трехэтажный Цогчен дуган и шесть малых дуганов.

Колыбель же буддизма России, дацан «Балдан Брэйбун» начал своё возрождение в 1990 году. Первым его ширээтэ ламой стал эмчи лама Иволгинского дацана Дамба Аюшеев, ныне XXIV Пандито Хамбо лама.
Летом 2006 года в местности Хилгантуй начались работы по реставрации старинной ступы, сохранившейся с тех исторических времен. В ней была обнаружена статуя Будды Ваджрасаттвы. В сентябре того же года на месте старого субургана появился новый. И вот, спустя более четверти века с момента начала возрождения дацана «Балдан Брэйбун», 28 июля 2017 года свершилось долгожданное событие в истории Хилгантуйского дацана, которая все эти годы вела свою летопись.

В этот день по завершении традиционного ежегодного хурала в честь Гомбо Сахюусана в местности Хилганта под руководством Дамбы Аюшеева был проведён ритуал закладки священного сосуда под здание будущего дворца Будды Ваджрасаттвы, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
Сангха
 
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