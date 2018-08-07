12 человек оштрафовали за нарушения
В рамках акции «Безопасный Байкал» 6 августа добросовестные судоводители получали от инспекторов апельсины, за исполнение всех требований правил безопасности, однако не обошлось и без штрафов. В отношении 12 граждан составлены протоколы об административных правонарушениях, 1 судно пришлось поместить на штрафстоянку.
Основные нарушения - отсутствие жилетов и прав на вождение судна, а также отсутствие регистрации лодки и регистрационных номеров.
Начавшаяся накануне межрегиональная акция по обеспечению безопасности и экологическому порядку на территории Бурятии и Иркутской области уже дала первые результаты. На патрулирование акваторий и береговой линии только в Прибайкалье вышло 160 межведомственных групп, в составе которых государственные инспекторы по маломерным судам, сотрудники полиции и отдела по делам несовершеннолетних, спасатели, представители администраций, природоохранных органов, рыбнадзора, следственного комитета, старосты и общественники.
Специалисты провели более 60 подворовых обходов социально-неблагополучных и многодетных семей, проживающих вблизи береговой линии. Мерам безопасности на водных объектах проинструктированы более 2 тысяч человек. С отдыхающими 13 детских оздоровительных лагерей и 9 туристических баз проведены профилактические занятия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
- Обеспечить безопасность – это не только спасти из воды, это по большей части, значит научить и предостеречь. Не заставлять выполнять нормы и правила, а прививать культуру безопасного поведения и бережного отношения к окружающей среде – вот главная задача акции, - отметил главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов.
Судоводителям подарили апельсины в Иркутской области
Общество, Фото:
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