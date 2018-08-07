Пропавших под Братском девочек искали 8 часов

Утром они ушли гулять с подругами, но домой не вернулись
В минувшие выходные сотрудники за восемь часов разыскали ушедших из дома девочек. О пропаже сестёр 9 и 6 лет в полицию заявил их дядя. Он рассказал, что девочки ещё утром ушли гулять, а вечером их видели в компании одноклассницы старшей сестры. Но домой дети так и не вернулись.
Сначала родственник попытался разыскать племянниц самостоятельно, а когда выяснилось, что третья подружка тоже пропала, он позвонил в полицию.
Недалеко от жилого сектора находится железная дорога, а вокруг посёлка – тайга, инспектором ПДН рассматривалось несколько версий исчезновения девочек.
К поискам привлекли силы патрульно-постовой службы. Сотрудники обследовали окрестности. Участковый уполномоченный в ходе подворового обхода установил, что дети могут находиться в одном из домов, хозяева которого выехали накануне в город.
К полудню следующего дня всех беглянок обнаружили. В отношении детей никаких противоправных действий не совершалось. С ними проведена профилактическая работа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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