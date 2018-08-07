В Иркутской области брат вернул деньги сестре после ареста счёта

Долг был 640 тысяч рублей
Житель Иркутской области погасил задолженность в полном объёме перед родной сестрой после ареста счёта и списания с него части денежных средств.
Ему вынесли постановление о взыскании денег, находящихся на открытом на его имя расчётном счёте. Списанных 90 тысяч рублей было недостаточно для полного погашения долга. Должник явился на приём к судебному приставу с недостающей для окончания исполнительного производства суммой, в размере 640 тысяч рублей.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.
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